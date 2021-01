Jana jazdí pre Bolt: Ľudia mi hovoria, že som prvou vodičkou, s ktorou sa stretli. Zdôverujú sa mi s osobnými vecami

Jazdu Boltom si na Slovensku obľúbilo množstvo ľudí. Hlavnými dôvodmi je nepochybne chytrá aplikácia, v ktorej si jednoducho zvolíte miesto, kam by ste sa chceli dostať a všetko ostatné, vrátane samotnej platby, vyrieši za vás. Rozhodli sme sa pozrieť na cestu touto službou z opačnej strany. Očami šoférky, ktorá túto prácu vykonáva už štyri roky.

Určite poznáte milé situácie, kedy si pri ceste Boltom spolu so šoférom vzájomne sadnete a možno krátkym rozhovorom spríjemníte deň na oboch stranách. Zamysleli ste sa už nad tým, ako túto situáciu vníma vodič, ktorý za jeden deň môže odviesť aj desiatky zákazníkov a začať viacero takýchto konverzácií?

Ako nám prezradila Jana Sekerová, ktorá pracuje ako vodička spoločnosti Bolt v Bratislave, počas svojich ciest stretáva skutočne zaujímavých ľudí. Kým niektorí preferujú počas jazdy ticho, iní sa vedia poriadne rozhovoriť. Častokrát sa jej neboja zdôveriť s osobnými vecami, ktoré by inak mali problém povedať možno aj svojim blízkym. Prezradila nám ale ešte oveľa viac zaujímavostí, s ktorými sa pri svojej práci stretáva.

Janu priviedol k práci vodičky Boltu kamarát po tom, ako prišla o časť príjmu. Keďže rada jazdí autom a spoznáva nové príbehy ľudí, vyskúšala to. Podľa úsmevu, s akým nám svoju prácu a predovšetkým stretnutia s ľuďmi opísala, toto rozhodnutie vníma ako dobré aj po rokoch. Za deň sa vo svojom aute stretne s približne dvadsiatimi zákazníkmi a práve túto pestrosť hodnotí ako veľké pozitívum.

“Rada jazdím a rada vozím ľudí aj kvôli tomu, že sa môžeme porozprávať. Ale, samozrejme, záleží od zákazníka. Niekomu sa nechce vôbec hovoriť. Niekto sa rád porozpráva a s niekým je veľká zábava. Dokonca mám také skúsenosti, že sme mali so zákazníkmi aj záchvaty smiechu. Tak sme si sadli a dobre podebatovali. Mám rada ľudí, ktorí sú empatickí, veselí a trošku majú radi aj sebairóniu,” opisuje Jana typy zákazníkov, s ktorými sa stretáva.

Momentálne je najčastejšou témou rozhovorov Covid

Dodáva, že so svojimi cestujúcimi rada vedie konverzácie. Na otázku, o čom sa najčastejšie počas jazdy bavia, odpovedá, že v súčasnej situácii je to koronavírus. Počas svojich jázd však už spoznala veľa zaujímavých ľudí a dokáže sa s nimi porozprávať o čomkoľvek.

“S niektorými preberáme súkromné veci. Ľudia sa skôr zdôveria človeku, s ktorým sa už nikdy nestretnú, než napríklad kamarátke. Nemáme žiadne spoločné skúsenosti, ale keď máme spoločnú tému, tak sa dozviem možno oveľa viac. Niekedy sú to veľmi zaujímavé rozhovory. O čomkoľvek. O súkromí, o vzťahoch, o práci. Ja si vypočujem kohokoľvek, nemám s tým problém,” prezrádza Jana, vďaka čomu spoznáva počas ciest skutočné osudy mnohých ľudí.

Ľudí zaujímajú otázky o práci aj negatívne skúsenosti

Sú však aj otázky alebo témy, ktoré sa počas komunikácie so zákazníkmi opakujú. “Najčastejšie sú to otázky, že ako dlho to robím, či ma to baví, či rada jazdím, či sa mi to vôbec oplatí, aké sú podmienky, alebo či som sa stretla aj s nejakými nepríjemnými zákazníkmi. Ale pýtajú sa na všeličo,” pokračuje.

Predovšetkým tá posledná otázka určite vyplýva aj z toho, že ľudí stále dokáže prekvapiť, ak je vodičkou žena. Jana sa však za celé roky pri svojej práci stretla skutočne iba s minimom negatívnych skúseností. “Dovolím si povedať, že za celú dobu jazdenia, som na 99 % stretla úplne v pohode ľudí. Niektorí sú mi, samozrejme, viac sympatickí, niektorí menej. Ale každého jedného beriem ako zákazníka.”

Viezla primátora Valla aj Richarda Sulíka

V podstatnej prevahe sú príjemné stretnutia. “Pozitívny zážitok mám s ľuďmi hlavne z tých oblastí, ktoré mám rada, čiže umenie, hudba. Dosť často som viezla chalanov z IMT Smile, s nimi sme mali príjemné rozhovory. Potom napríklad spomeniem veselý rozhovor s IT týpkom, ktorý sa trištvrte roka premiestňuje s priateľkou z Indonézie po celom svete. Viezla som aj pána primátora Valla, pána Sulíka zopárkrát, ktorý si u mňa zabudol aj mobil. Vypadol mu vzadu z vrecka. Tak ho potom asistentka naháňala,” prezrádza detaily skúsená vodička.

Jana okrem toho viezla aj ďalších zaujímavých ľudí, ako športovcov, hokejistov alebo futbalistov. Hovorí však, že každý jeden cestujúci má svoj vlastný príbeh a práve táto socializácia ju na práci najviac baví. “Je to zaujímavá práca, odporúčam každému, kto má rád ľudí a je trošku empatický,” hovorí.

Dodáva však, že má aj zákazníkov, s ktorými celú cestu mlčia. Avšak aj to je úplne v poriadku. “Nie každý má vždy náladu, ja tiež nie,” priznala. Hovorí, že najnáročnejšie je to po šiestich hodinách neustálej konverzácie. Napriek tomu sa však s cestujúcimi vždy rada porozpráva. Alebo iba nadhodí otázku, ako sa dnes majú a v tom sa množstvo ľudí rozhovorí samo.

Prvá vodička, s ktorou sa ľudia v meste stretávajú. Je ich však viac

Často sa jej však stáva, že jej zákazníci povedia, že je úplne prvou vodičkou, s ktorou sa pri využívaní týchto služieb stretli. Jana však nie je zďaleka jedinou ženou šoférkou. Je však pravdou, že väčšinu tvoria muži. “Určite sa to zlepšuje a počet žien jazdiacich v taxíku sa stále zvyšuje,” vysvetľuje. Podľa nej však nie je dôležité, či je niekto muž alebo žena. Dôležité je nájsť si k tejto práci svoj vzťah. “Ženy, ktoré radi jazdia a majú k tomu nejaký vzťah občas bývajú aj lepšie vodičky ako muži.”

Podľa Jany je milým gestom, ktoré ju vždy poteší, ak niekto pochváli jej jazdu. “Jedna slečna mi pri jazde povedala, že som úplne najlepšia vodička, ktorá ju kedy viezla. Som rada, keď ľudia ocenia, že sa ich snažím odviezť dobre, bezpečne, poprípade keď to potrebujú, aj rýchlo.” Dodáva však, že v rámci dopravných predpisov.

Cestujúci hodnotia vodičov, vodiči zákazníkov

Práca v Bolte Jane vyhovuje aj z hľadiska flexibility. “Človek si môže zvoliť, kedy bude jazdiť a ako dlho bude. Ja, samozrejme, jazdím vždy keď môžem.”

Zaujímavá je oproti iným taxi službám aj pre samotných zákazníkov. Nie iba čo sa samotnej ceny za dopravu týka, ale aj vďaka hodnoteniu vodičov, ktoré vidíme už pri objednávke. Nemusíme sa tak obávať, že by sme preplatili, aj keby sa náhodou išlo dlhšou trasou a môžeme mať istotu, že natrafíme na zodpovedného vodiča.

“Pre zákazníka je dobré, že vidí hodnotenie vodiča, tak ako aj my vidíme hodnotenie zákazníka.” Platí však pravidlo, že zákazník vodiča hodnotiť nemusí, ale vodiči nás ako zákazníkov ohodnotiť musia. “Aj zákazník aj vodič si môžu prehodnotiť, či chcú jazdu zobrať. Ja beriem všetky jazdy, aj keď sa mi to jedenkrát úplne nevyplatilo. Ale musím povedať, že v Bolte sú zákazníci slušní na 99,9 %,” prezrádza.

Jana znížila hodnotenie iba piatim

Obávať negatívnych hodnotení sa však určite nemusíte. Za tie roky, ktoré pracuje Jana pre Bolt, znížila hodnotenie iba piatim ľuďom. S úsmevom hovorí, že dáva všetkým päť. Ak by mala svoje hodnotenie znížiť, týkalo by sa to zákazníkov, ktorí by boli ku nej vyložene nepríjemní. “Ja hodnotenie znižujem napríklad za to, keď sú ľudia veľmi nepríjemní z dôvodu, ktorý ani nie je mojím zapríčinením,” vysvetľuje.

“Zatiaľ som nikoho neodmietla kvôli hodnoteniu, ale zákazníci si niekedy vyberajú. Niekedy mám veľmi dobrý pocit z dňa jazdenia a potom zistím, že mi kleslo hodnotenie a netuším prečo. Ľudia do neho zahŕňajú aj svoje sympatie alebo nesympatie.” Jana má takmer vždy plné hodnotenie, keď jej však klesne, trošku ju to dokáže zamrzieť.

“Ja pri hodnotení osobné sympatie neberiem do úvahy. Pokiaľ zákazník nič nevyvedie. My potrebujeme ich a oni potrebujú nás,” hovorí. Jana vysvetľuje, že k určitým nezhodám môže dochádzať napríklad v momente, keď si zákazník neskontroluje svoju správnu polohu, a tak si auto objedná na iné miesto, než kam by chcel. “Týmto by som trochu apelovala aj na zákazníkov, aby si skontrolovali, či ich objednávka a miesto, kde ich mám vyzdvihnúť, sú správne,” vyzýva užívateľov služby Bolt.

Bezpečná jazda aj v tejto situácii

Ak ste v uplynulých mesiacoch využili dopravu Boltom, určite ste si všimli prepážky, ktoré v autách vodičov pribudli. Jana sa aj v tomto smere môže pochváliť. “Zákazníci si pochvaľovali, že mám najlepšiu prepážku, akú zatiaľ videli. Mám ju zafixovanú celkom pevne a nepriedušne.”

Jazda Boltom je teda bezpečnou voľbou aj v tejto situácii. “Myslím, že ani zákazníci nemusia mať obavy z nákazy a že je v tomto ohľade všetko v poriadku. Určite je jazda Boltom bezpečnejšia ako cesta v MHD,” uzatvára Jana.

Veríme, že vám vodička Jana Sekerová pomohla zodpovedať na otázky, ktoré vám možno pri jazde Boltom vŕtajú v hlave. A možno pri ďalšej ceste aj vy zažijete veľmi príjemné stretnutie alebo rozhovor, na ktorý budete spomínať podobne ako ona.

Služba Bolt je na Slovensku dostupná v ôsmych mestách, medzi ktorými nechýba Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina.