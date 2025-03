Jadrové zbrane by mohli byť rovno vedľa Slovenska: Náš sused žiada USA o ich umiestnenie na svojom území

Poľský prezident Andrzej Duda v rozhovore zverejnenom vo štvrtok znova vyzval Spojené štáty, aby v Poľsku umiestnili jadrové zbrane ako prostriedok na odstrašenie potenciálneho šírenia ruskej vojenskej agresie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr PAP a AP.

„Hranice NATO sa v roku 1999 posunuli smerom na východ, takže o 26 rokov neskôr by malo dôjsť aj k posunu infraštruktúry NATO na východ. Pre mňa je to samozrejmé,“ povedal Duda v rozhovore pre denník Financial Times. Takýto krok by podľa neho posilnil regionálnu bezpečnosť.

Duda túto výzvu adresoval v roku 2022 aj administratíve bývalého amerického prezidenta Joea Bidena. Denník Financial Times podľa PAP poznamenal, že krok, ktorý navrhuje Duda, by pravdepodobne Kremeľ vnímal ako hrozbu. Poľský prezident v rozhovore tiež spomenul rozhodnutie Moskvy rozmiestniť niektoré jadrové zbrane v Bielorusku bez akéhokoľvek „dovolenia“.

Trump by musel súhlasiť

„Rusko ani nezaváhalo, keď premiestňovalo svoje jadrové zbrane do Bieloruska,“ povedal Duda. PAP pripomína, že na to, aby sa zdieľanie jadrových zbraní mohlo realizovať v Poľsku či v iných štátoch, by rozhodnutie musel podpísať americký prezident Donald Trump.

Duda vo februári povedal, že Trump sa zaviazal zvýšiť počet vojakov umiestnených v Poľsku, a vyjadril presvedčenie, že je ťažké si predstaviť, že by jeho americký náprotivok tento sľub odvolal. „Sme pre USA dôveryhodným spojencom a oni tu majú tiež svoje vlastné strategické záujmy,“ uviedol poľský prezident.

Šéf zahraničného oddelenia prezidentskej kancelárie Wojciech Kolarski vo štvrtkovom rozhovore pre rozhlas RMF FM nadviazal na Dudovu výzvu a uviedol, že jadrová ochrana by zlepšila bezpečnosť Poľska – člena NATO – ktoré hraničí s Ukrajinou, Bieloruskom a ruskou exklávou Kaliningrad.

V súvislosti s rokovaniami o prímerí na Ukrajine Duda povedal, že Trump nevedie tieto rozhovory v prospech Ruska, ale naopak, vyvíja tlak na Kremeľ. „Toto nie je delikátna diplomacia, ale tvrdá hra. Ale podľa mňa to však nie je tak, že prezident Trump je jednoducho milý a nežný voči Rusku,“ povedal Duda a dodal, že americký prezident potrebuje šancu na to, aby presadil svoju stratégiu.

Poľský premiér Donald Tusk minulý týždeň oznámil, že Poľsko diskutuje s Francúzskom o návrhu prezidenta Emmanuela Macrona o použití francúzskeho jadrového „dáždnika“ ako odstrašujúceho prostriedku na ochranu Európy pred hrozbami z Ruska. Moskva tento plán označila za „extrémne konfrontačný“. Francúzsko je jedinou jadrovou veľmocou v Európskej únii, pripomína AP.