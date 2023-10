Izraelskí vojaci vstúpili do Pásma Gazy. Začala sa pozemná operácia, potvrdil izraelský premiér

Izraelská armáda vstúpila do Pásma Gazy a prechádza do novej fázy boja s teroristickým hnutím Hamas, informujú DenníkN a TA3. Potvrdil to náčelník generálneho štábu Herci Halevi.

„Táto vojna má svoje fázy a dnes prechádzame do ďalšej z nich. Naše sily v súčasnosti v Pásme Gazy operujú na zemi,“ povedal. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa zároveň vyjadril, že vojna v Gaze bude dlhá a náročná.

„Je to misia môjho života,“ dodal. Cieľom pozemnej operácie je podľa vyjadrení premiéra oslobodiť rukojemníkov a zničiť Hamas. Zničiť nepriateľa však údajne nie je možné bez toho, aby izraelské sily vstúpili na jeho územie.

Hamas chce vymeniť rukojemníkov

Ozbrojené krídlo Hamasu vyhlásilo, že je pripravené prepustiť rukojemníkov, ktorých unieslo počas útoku zo 7. októbra, ak Izrael prepustí všetkých väznených Palestínčanov. „Cenou za veľký počet rukojemníkov nepriateľa v našich rukách je vyprázdnenie (izraelských) väzníc od všetkých palestínskych väzňov,“ uviedol Abú Ubajdá, hovorca brigád Izaddína Kasáma (ozbrojeného krídla Hamasu).

Dodal, že Hamas je pripravený na to, ak by sa Izrael rozhodol v tomto smere konať nárazovo, ale aj na prípad, že by konal postupne. Militanti z Hamasu zadržiavajú v pásme Gazy podľa vyjadrení izraelskej armády približne 229 rukojemníkov. Brigády Izaddína Kasáma však vo štvrtok oznámili, že pri izraelských útokoch v pásme Gazy už prišlo o život takmer 50 z nich. Agentúra AFP podotýka, že tento údaj nedokáže bezprostredne overiť.