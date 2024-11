Iveta Malachovská dosiahla veľký úspech, ktorý si bude ešte dlho pamätať. Neuveríte, čo sa moderátorke podarilo

Verejnosť ju pozná ako skvelú moderátorku, ktorá sa pravidelne objavuje na televíznych obrazovkách v Dámskom klube. Preto by nikomu nenapadlo, že trávi čas i za kamerou. Najnovšie sa ukázalo, že aj v tejto oblasti má talent, s ktorým môže preraziť za hranice Slovenska.

Nedávno sa Iveta Malachovská priznala, čo by spravila inak vo svojom živote. Jej odpoveď mnohých zrejme prekvapí, zdá sa, že žije šťastný život, ku ktorému aktuálne prispela jedna vec, o ktorú sa pričinila moderátorka.

S dokumentom až do Ameriky

Kto by to bol o nej povedal, že bude sedieť tiež na režisérskej stoličke. V týchto dňoch už zberá plody svojej práce, o čo sa nezabudla podeliť so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti. Úspech sa týka jej dokumentu o Petrovi Dvorskom, ktorý sa rozhodla nakrútiť pred viac ako dvoma rokmi, ako informovala STVR.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Iveta Malachovska (@ivetamalachovskaofficial)



„Pozdravujem z Cedar Rapids, dnes večer tu v rámci festivalu Czech and Slovak Echoes uvidia diváci môj film Peter Dvorsky. Sme šťastní aj z tohto úspechu,” napísala Iveta ku krátkemu videu na sociálnej sieti, v ktorom tiež spomenula, že prípravy trvali jeden rok. Podarila sa jej tak ohromná vec, máloktorý režisér sa môže pochváliť svojím dokumentom, ktorý by sa dostal do Ameriky.

Čo ju k tomu viedlo?