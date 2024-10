Iveta Malachovská vyšla s pravdou von, čo by zmenila vo svojom živote. Z jej odpovede ostanete poriadne prekvapení 

Keď sa mnohí obzrú späť, s odstupom času vedia zhodnotiť, čo spravili dobre a naopak, čo oľutovali a najradšej by to ihneď zmenili, ak by mohli. Známa moderátorka v tom má jasno. Naznačila, že je vďačná za všetko, čo sa v jej živote udialo.

Iveta Malachovská je v šťastnom manželstve, pričom doma zažila nejeden úsmevný moment. Nedávno sme vás informovali o zábavnej historke, ktorá obľúbenej moderátorke spestrila chvíľky, keď ju po dome preháňala andulka. Jej domáci miláčik sa totiž naučil rozprávať a napodobňoval hlas jej dcéry Kiky.

Všetko sa stalo v pravý čas

Stálica relácie Dámsky klub sa teraz priznala v rozhovore pre STVR, aké rozhodnutie by v súčasnosti zmenila. Každý by mohol tipovať, čo ju mrzí najviac, no zrejme by nikomu nenapadla nasledujúca odpoveď Ivety.

„Asi by som nezmenila nič. Dobre som sa vydala, správneho chlapa som si zobrala. V pravý čas som mala dieťa, stále som rovnaká v tom, že sa snažím ľuďom hovoriť pravdu, nepretvarovať sa a byť taká aká som v živote tak aj pred televíznou kamerou,“ prezradila moderátorka v štúdiu pred natáčaním súťažnej relácie Čo ja viem.

