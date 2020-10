Iveta a Katarína pomáhali pri testovaní: Chodili nám správy, či aj čipujeme, ľudia nám priniesli štrúdle a koláče

Počas uplynulého víkendu sa na Orave a v Bardejove konalo pilotné testovanie obyvateľstva na koronavírus. Podľa členov vlády a organizátorov bolo testovanie úspešné, účasť vysoká, organizácia profesionálna a zo strany zúčastnených vládlo rešpektovanie pravidiel a opatrnosť. Potvrdili nám to aj dve dievčatá z Oravy, ktoré boli celý čas jeho súčasťou a vďaka svojmu originálnemu pohľadu bavili celé Slovensko a ukázali, že aj keď má niekto z testovania strach, nemusí sa ničoho obávať. V rozhovore nám prezradili ešte oveľa viac.

Minulý víkend sa na Slovensku uskutočnil úvod z testovania, ktoré nemá v Európe obdobu. Aj keď možno išlo trocha o experiment, predovšetkým vďaka organizácii a samotným ľuďom dopadlo možno aj nad niektorých očakávania. Iveta Kľúčiková, 21-ročná študentka marketingovej komunikácie v Zlíne, sa spolu so svojou 19-ročnou sestrou Katarínou, ktorá študuje bankovníctvo, finančníctvo a investovanie v Bratislave, rozhodli zúčastniť a pomáhať vo svojej domácej obci na Orave. A to aj napriek tomu, že možno do posledných chvíľ neboli jasné úplne všetky detaily.

Z testovania prinášali na svojich instagramových profiloch vtipné videá, ktoré, ako nám prezradili, pomohli viacerým ľudom rozhodnúť sa, že sa na testovaní napokon zúčastnia. Priniesli na testovanie úplne iný uhol pohľadu, než aký sme mohli sledovať v médiách alebo na tlačových konferenciách a zabavili ľudí z celého Slovenska.

Medzi ich krátkymi videami nechýba tanec na neuveriteľne chytľavý remix premiéra Igora Matoviča, ale ukázali aj, ako prebiehalo testovanie ich samých alebo teda “jemné šteklenie nošteka od fajného vojaka”.

V rozhovore s Ivetou a Katarínou, ktoré pomáhali počas testovania na Orave, sa dozviete: Prečo sa rozhodli pomôcť počas pilotného testovania?

Ako testovanie prebiehalo?

Ako vznikol nápad zdieľať príbehy z testovania na Instagrame?

Aký je to pocit, mať celý víkend oblečené ochranné obleky a rúška?

Aké boli reakcie ľudí, ktorí sa testovania zúčastnili?

Ako sa im podarilo ovplyvniť ľudí z celého Slovenska?

Prečo ste sa rozhodli pomôcť počas pilotného testovania na Orave? Kde ste pomáhali?

Stále chceme, aby bolo na Orave dobre a zdravo, preto sme ani dlho nerozmýšľali. Prihlásili sme sa u nás v obci u kompetentnej osoby, ktorá nám následne podala bližšie informácie.

Čo bolo vašou úlohou? Kto okrem vás bol prítomný pri testovaní?

Pomáhali sme ako administratívne pracovníčky v našej obci Horná Lehota. Našou úlohou bolo zaevidovať tých, čo sa prišli otestovať z našej obce alebo okolia a vysvetliť im potrebné informácie a pokyny k testovaniu. Okrem nás sa na samotnom testovaní podieľali zdravotníci, vojaci a o bezpečie sa starali policajti, či pán starosta, ktorý podával ľuďom cez obecný rozhlas informácie o priebehu testovania.

Z testovania ste uverejňovali na Instagrame vtipné videá a fotografie, vďaka ktorým ste priniesli v dobrom zmysle odľahčený pohľad. Ako to začalo?

Ďakujeme veľmi pekne. Nápad na odľahčenie tohto testovania vznikol ráno pri sobotňajších raňajkách a vôbec sme nečakali, že to bude mať až taký veľký zásah a počet zdieľaní. Videá sme, samozrejme, točili pred samotným testovaním, počas obedňajšej prestávky a po ukončení testovania.

Prišlo nám neskutočne veľa správ od ľudí z celého Slovenska, v ktorých nám ďakovali a písali, že sme im spríjemnili deň, alebo že aj vďaka našim storkám sa pôjdu testovať či pomáhať na celoplošnom testovaní v budúcich týždňoch. Taktiež ich zaujímalo, ako prebieha celý priebeh testovania, ale prichádzali nám aj humorné správy typu, či pri testovaní aj čipujeme, lebo od nás dvoch by sa nechali kľudne aj začipovať.

Ako prebiehalo samotné testovanie? Znášali ho ľudia dobre?

Testovanie prebehlo bez nejakých komplikácií. Chceli by sme vyzdvihnúť aj komunikáciu medzi oravskými starostami, ako si vymieňali informácie, ak poprípade niekde čakalo viac ľudí, aby prišli tam, kde bolo vtedy menej ľudí. Príjemne nás prekvapil veľký záujem o testovanie, ale aj ako ľudia stáli vonku na zime bez šomrania niekedy aj 1,5 hodiny.

Chceli by sme pochváliť aj ľudí z našej obce a okolia, že dodržiavali bezpečnostné a hygienické opatrenia a nevznikali žiadne konflikty. Zahrialo nás pri srdci, keď nám ľudia priniesli štrúdle či koláče. Bolo to také pekné gesto od nich a vtedy sme si aj so zdravotníkmi a vojakmi povedali, že na Orave sú ozaj dobrosrdeční ľudia.

Po celý čas ste mali oblečené ochranné obleky. Ako ste sa v nich cítili?

Dalo sa to vydržať, i keď bolo v nich niekedy chladnejšie, lebo testovalo sa vo vnútri obecného úradu a okná boli otvorené dokorán, aby bol stále vetraný priestor. Ale var sme z Oravy a na zimu sme predsa zvyknuté, či nie?

Boli ste súčasťou testovania z úplnej blízkosti, najlepšie teda viete, ako to prebieha. Čo hovoríte teda na šíriace sa hoaxy ohľadom neho?

Testovanie nám dokáže dať reálny pohľad na aktuálnu pandémiu v jednotlivých častiach Slovenska a veríme, že podľa toho bude vedieť krízový štáb nastaviť adekvátne opatrenia. Vďaka nemu vieme identifikovať infekčné prípady, zaizolovať ich a zamedziť prípadnému počtu nových infikovaných. Väčšie riziko infikovania ako pri samotnom testovaní je podľa nás v supermarketoch, kde sa na jednom mieste zhromaždí viac ľudí. Preto nevidíme ani jeden dôvod sa neísť otestovať.

Nebáli ste sa teda vôbec, či ste sa náhodou nenakazili, keďže ste prišli do styku s množstvom ľudí? Alebo bolo všetko zorganizované tak, že ste sa cítili úplne bezpečne?

Boli nám poskytnuté ochranné pomôcky k vykonávaniu našej práce (respirátory, overaly, rukavice, okuliare, dezinfekcia). Boli sme chránené, preto sme sa nebáli. Myslíme si, že je viac iných miest, kde sa môže človek nakaziť. Samotné odberné miesto bolo celý deň vetrané a pravidelných intervaloch dezinfikované. Ľudia čakali na výsledok vonku v bezpečnostných odstupoch.

Budúci víkend čaká testovanie celé Slovensko. Čo by ste možno nám ostatným poradili?

Aj my už chceme normálne žiť ako pred celou touto pandémiou, avšak teraz treba zabojovať, niečo si odoprieť a veríme, že čochvíľa bude lepšie. Netreba sa báť, nebolí to, je to zadarmo a otestujú ťa v blízkosti tvojho bydliska.

Chystáte sa pomôcť aj na budúci týždeň?

Jasné, v sobotu sme si to pilotne nacvičili a tento víkend do toho pôjdeme naplno.



Ak ste náhodou dievčatá z Oravy nezachytili, sledujte Ivetu a Katarínu na Instagrame a nahliadnite do zákulisia testovania ich originálnym pohľadom. Príbehy z víkendu pilotného testovania nájdete uložené v ich profiloch.