Ivana opustila korporát, kde vyhorela: Teraz ponúka zážitky na Horehroní, ktoré sa bežne nedajú ani vygoogliť

STEY je malá regionálna cestovná kancelária, ktorú založila Ivana Rešutíková. STEY Slovakia pod jednou strechou ponúka ubytovanie, zážitky, tipy na výlety a miesta, ktoré sa bežne nedajú vygoogliť v okrese mesta Brezno a v regióne Horehronia.

Ako by ste charakterizovali vašu cestovnú kanceláriu STEY Slovakia?

Naša malá regionálna cestovka poskytuje ubytovanie v krásnych tradičných dreveniciach a chalupách, na samote, na kraji dediny aj v dedinách. Okrem ubytovania ponúkam zážitky za kultúrou z vlastnej produkcie, ako sú jednodňové výlety za remeselníkmi, gazdami, za gastronómiou a salašníckou tradíciou.

K tomu spájame našich hostí s bežne dostupnými aktivitami, ako napríklad splav rieky Hron, exkurzie k Dobročskému pralesu či výlety na e-bikoch. Po rezervácii na našej stránke komunikujeme s klientom optimálny program, ako sú tipy na výlety v okolí chalupy organizované aj po vlastnej osi.

V blogu si potom môžu hostia nájsť, kde dostanú regionálne dobrôtky, kam za wellnesom či do reštaurácie. K príchodu podľa želania môžeme pripraviť balíček regionálnych výrobkov, ktorými tak podporíte lokálnych producentov.

Spájame ubytovateľov, remeselníkov, výrobcov, reštaurácie, atrakcie a všetky služby, ktoré by vám počas pobytu mali priblížiť našu kultúru a pomocou zážitkov a tipov na miesta pomohli naplánovať kvalitnú dovolenku. Vieme vám pobyt ušiť na mieru, komunikujeme s vami priamo. Ak na daný termín nemáme konkrétnu chalupu dostupnú, hľadáme možnosti za vás. Podľa preferencií či potrieb. So psíkom alebo bez, pre dvojice, so saunou, na samote, bližšie k civilizácii.

Kto stojí za STEY Slovakia? Čomu ste sa venovali pred založením vlastnej cestovky?

STEY je zatiaľ one-man show, všetky aktivity zabezpečujem sama. Ale spolupracujem s miestnymi poskytovateľmi služieb, ubytovateľmi, remeselníkmi, výrobcami, bez ktorých by som nemohla fungovať a moje myšlienky by ostali len ako nerealizovateľné nápady a fantázie.

Pred STEY som pôsobila v cestovnom ruchu na Slovensku, na prevádzke aj v kancelárii, takže to bola výborná skúsenosť. Cestovný ruch som vyštudovala a spomedzi absolventov nášho ročníka som napríklad jedna z mála, ktorá sa v turizme reálne pohybuje.

Môj príbeh je úplne obyčajný, po výške som odišla do Británie kvôli jazyku, keďže som v tom čase hovorila iba po nemecky. Popri práci v gastronómii som veľa cestovala po svete, zbierala zážitky. Po návrate na Slovensko som pracovala pre korporát na Liptove a v Tatrách, kde som sa síce veľa naučila, ale rýchlo vyhorela.

Pracovala som pre segment ubytovacích zariadení, ktoré sme spolu s bežne dostupnými atrakciami ponúkali zahraničným cestovkám. Od strednej školy som vždy vnímala, že Slovensko má čo ponúknuť, len sa akosi nevieme predať. A po spolupráci s cestovkami prišla idea svojej vlastnej.

Keďže na Slovensku v tom čase podobný projekt neexistoval, nejaká rigidná vízia o tom, ako bude STEY vyzerať nebola a spolupráce sa nadväzovali ťažko. Prvé dva roky som hľadala spôsoby, vytvárala predajné produkty, zážitky. Presviedčala ľudí z regiónu, že to myslím vážne a aj keď to nie je jednoduché, musíme zotrvať.

Postupne sme s ajťákmi aj digital marketérom vylaďovali veci, až sme sa dostali do súčasnej podoby. Začínala som bez úverov, investorov, len s úsporami a podporou rodiny, takže to trvalo dlhšie, ako by som si želala. Ale neľutujem, po rokoch práce v zahraničí a iných regiónoch Slovenska som si našla svoje miesto doma.

Ponúkate veľa možností od pobytov na odľahlých chatách s možnosťou digitálneho detoxu, či okúsenie dávno zabudnutých remesiel. O ktoré pobyty je najväčší záujem?

Čoraz viac hostia vyhľadávajú pokoj a blízkosť prírody. Takže sa viac darí chalúpkam na samote ako na dedinách. A okrem bežných tipov na výlety hostia dopytujú práve zážitky. Veľká časť našich hostí hľadá niečo navyše, niečo, čo bežne nevygoogli, čo nie je dostupné v bedekroch. Hľadáme najoptimálnejšie možnosti, čo v blízkosti chalupy podniknúť, kam ísť na hrnčiarsky workshop, na kone, čo podniknúť s deťmi.

Mali ste pred pandémiou koronavírusu aj zahraničných turistov?

Zahraniční hostia boli dvojakí. Takí, ktorým som poskytla ubytovanie a program v jednom balíčku. Druhí boli takí, ktorí už mali ubytovanie zabezpečené a ja som pre nich organizovala jednodňové výlety. Zahraniční turisti boli zväčša zo západnej Európy, ako je Nemecko, Veľká Británia, Holandsko, Benelux, ale našli sa aj klienti z JAR alebo Izraelu.

Je počas momentálnej situácie väčší záujem o pobyty v čarovných chatkách, ktoré máte v ponuke?

Určite áno. Mnoho známych, ktorí pôsobia v cestovnom ruchu, tiež zaznamenali zvýšený záujem o služby doma. A nejde len o ubytovanie v chatkách, ale pridružujú sa k tomu výlety, aktivity. Paradoxne, kvôli Covidu sme museli ponuku organizovaných výletov zoštíhliť, ale stále máme čo ponúknuť.

Hostia sa zaujímajú o remeslá, kone, salaše a čo ma teší najviac, aj o výlety do divočiny. To sú environmentálne ladené výlety so sprievodcom do divočiny, ktorý nám v duchu zásad eko a udržateľného turizmu ukáže, ako vyzerá nora jazveca, ako rozoznať stopy veľkých šeliem, ako je to s fenoménom medveďa alebo lykožrúta.

Je to výlet, po ktorom sa na les a všetko, čo bežne prehliadate, budete pozerať úplne inak. Týchto výletov nerobíme až tak veľa, ale je príjemné sledovať, ako sa menia preferencie hostí z masových atrakcií na zážitky s pridanou hodnotou.

Prečo ste sa rozhodli pôsobiť práve na Horehroní? Plánujete rozšíriť svoju ponuku aj po iných kútoch Slovenska?

Tu som doma, mám tu osobné kontakty aj najlepšiu znalosť regiónu. Určite neplánujem rozširovať sa mimo okres Brezno, respektíve, ak za jeho hranice, tak len do okrajových častí susedných okresov.

Posledné dva roky som najviac aktivít rozvíjala v mikroregióne Čierneho Hrona a Vrchov; ešte ma čaká celý východný Horehron, čo je pre domácich to ozajstné Horehronie. To je klenot remesiel, folklóru a gastronómie koncentrovaný v piatich dedinách.

Povedomie o väčšine regiónoch Slovenska je stále veľmi nízke. Keď sme analyzovali výsledky vyhľadávania, zistili sme, že ľudia rozoznávajú značky ako Liptov, Nízke a Vysoké Tatry, ale dovolenka na Horehroní alebo ubytovanie na Gemeri Google zaznamenal v celkovom počte 0.

Ako prebieha váš bežný deň v práci?

Žiadny deň nie je bežný a to ma baví najviac. Niektoré dni sú veľmi dynamické, idem-riešim, vybavujem. A po večeroch sadám k počítaču. Pre mňa je stále top sezóna leto a jeseň, keďže lyžiarskym lokalitám sa momentálne nevenujem.

V lete vybavujem bežnú operatívu, servis pre hostí, rezervácie a nie je čas na rozvoj. Od neskorej jesene do jari sa viac venujem koncepčným veciam.

Ktoré miesto je podľa vás to NAJ na Slovensku?

Moje odporúčanie na NAJ by nebolo o konkrétnom mieste, ale o spôsobe cestovania. Najviac si vychutnáte miesta, keď ich prejdete pešo alebo na bicykli, vnímate detaily, vône, atmosféru, keď sa pozhovárate s miestnym krčmárom, babkou na ulici, predavačkou v miestnych potravinách, pastierom. Cez kontakt s domácimi sa priblížite regiónu najviac.

Ak by ste chceli zažiť pobyt v chatách s digitálnym detoxom a s pocitom, ako žili naši prastarí rodičia, môžete kontaktovať Ivanu na jej webovej stránke alebo si pozrieť jednotlivé pobyty na jej instagrame.