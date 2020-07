Ivana má vďaka house sittingu ubytovanie po svete zadarmo: Pol roka som žila v kamennej vile, mala som aj jachtu

Cestovanie značne ovplyvňuje aj samotný výber ubytovania. Kým niektorí cestovatelia uprednostňujú počas výletov alebo dovoleniek hotely s kompletnými službami, pre iných je dôležitá autenticita a spoznávanie skutočného života daného miesta a nie iba umelo vybudovaných rezortov. Ak sa k životu miestnych chcete dostať ešte bližšie, vyskúšajte house sitting.

House sitting je spôsob ubytovania, pri ktorom sa dostávate priamo do domovov miestnych ľudí. Neplatíte im peniazmi, ale tým, že sa postaráte napríklad o ich záhradu alebo domácich miláčikov. Takýmto spôsobom cestovania môžete ušetriť množstvo eur a zároveň spoznať miesta z úplne iného pohľadu.

Ivana Grešlíková má bohaté skúsenosti s house sittingom a svoje rady a tipy zdieľa aj na svojom blogu. Aktívnemu cestovaniu sa venuje od roku 2013 a navštívila 40 krajín. Minimalisticky, len s batohom na chrbte, a teda ekologickým a udržateľným spôsobom. Ak vás house sitting zaujal, prečítajte si niekoľko praktických rád priamo od Ivany.

V rozhovore s Ivanou Grešlíkovou sa dozviete: Čo je to house sitting

Ako sa k takejto forme cestovania dostať

Čo je úlohou house sittera

Aké miesta spoznala Ivana vďaka house sittingu

Prečo ho vyskúšať a aké sú jeho výhody

Aký je základný princíp House sittingu? O čo ide?

Ide o stráženie domu, bytu a v mnohých prípadoch aj zvierat (pet sitting), kým sú majitelia preč. Niekto house sitting rád nazýva „ubytovanie zdarma“, keďže majiteľom za to, že bývate u ich, neplatíte. Avšak, aby ste sa dostali k dobrým a dôveryhodným ponukám house sittingu, potrebujete sa zaregistrovať na stránkach a zaplatiť ročné alebo polročné poplatky. Úplne zadarmo teda house sitting nie je. Ušetríte však vďaka nemu na cestách stovky a pri dlhodobom cestovaní aj tisíce eur.

Na vašej stránke spomínate, že je dôležitá dôvera medzi oboma stranami. Ako by ste poradili vytvoriť si ju?

Začína to detailným a pravdivým profilom na stránke house sittingu. Majiteľ by mal pravdivo uviesť, čo presne bude mať house sitter na starosti, kde bude bývať a to najdôležitejšie – nemal by zatajiť neresť alebo zlozvyk zvieratka, o ktorom by mal house sitter vedieť.

House sitteri by mali tiež napísať o sebe pravdu a neprikrášľovať. Ak niekomu nevonia záhradka a manuálna práca, ale dá sa zlákať na luxusnú vilu, kde bude mať k dispozícii auto, nemal by sa v profile alebo počas telefonického pohovoru s majiteľom tváriť, že miluje kopať záhon, štiepiť stromčeky a robiť omietku.

To, či si majiteľ s potencionálnym house sitterom môžu dôverovať sa dá najlepšie zistiť počas prvého hovoru, kde si overia detaily, ktoré sú pre rozhodnutie z oboch strán dôležité. V mojom najnovšom Kompletnom sprievodcovi house sittingom detailne píšem o tom, ako si vytvoriť pútavý profil a na čo všetko sa opýtať majiteľa predtým, než potvrdíte house sit.

Aké sú vaše skúsenosti s touto formou cestovania?

Nepravidelne house sittingujem od roku 2015, mám za sebou 20 house sittov a pre mňa je to jeden z najlepších spôsobov, ako zažiť krajinu či mesto z miestneho pohľadu. Vyberáme si s priateľom miesta, ktoré sú blízko k prírode alebo v rezidenčných oblastiach, kde sme ďalej od turistického centra.

Vďaka house sittingu som sa dostala na miesta, ktoré by som si dlhodobo nemohla dovoliť (New Orleans, Singapur), ale aj tam, kde by mi nikdy nenapadlo cestovať (malá dedinka na hraniciach Španielska a Portugalska, rybárska dedina v Turecku, belgický či francúzsky vidiek).

Kde spomedzi týchto miest ste sa cítili najlepšie?

Jednoznačne v spomínanom Turecku. Strávila som pol roka v obrovskej modernej kamennej vile, kde som sa starala o jedného kocúra a olivovú záhradu. Majitelia nám nechali k dispozícii skúter a jachtu, ktorou sme sa s ich susedom preplavili do Grécka. Veľmi rada spomínam aj na 2,5-mesačný house sit v meste jazzu – New Orleans, kde som žila v 140-ročnom dome v rezidenčnej oblasti.

A tiež na dvojmesačný house sit v 400-ročnom dome v Portugalsku s piatimi mačkami, kde sme mali pitnú vodu 2 km od domu. Do potravín, ktoré boli v najbližšej dedine 5 km od domu sme stopovali. Je to jeden z nezabudnuteľných sitov kvôli divokej prírode, ale aj zvieratám, o ktoré sme sa starali.

Čo všetko bolo vašou úlohou ako hosťa?

Hlavnou úlohou je postarať sa o zvieratá majiteľov ako o vlastných domácich miláčikov. So psami chodím na dlhšie prechádzky alebo aj do kaviarní, kde sú zvyknutí zájsť s majiteľmi. Keďže pracujem online, tak veľa času trávim so zvieratami doma, čo majiteľov vždy poteší, že nebehám každý deň po meste.

Počas house sittingu v lete som zalievala záhradu 1-2x denne, starala sa o kvetinové záhony, v Turecku sme museli strážiť, aby susedove kozy nezožrali mladé stromčeky, párkrát som mačkám dezinfikovala rany a podávala tablety v jedle. Čo sa týka domácnosti, tak v polovici prípadov byt alebo dom chodili upratovať chyžné, ktoré sa starajú o domácnosť majiteľov. Inak platí pravidlo nechať dom v lepšom stave, než ste prišli.

Stretli ste sa aj s negatívnou skúsenosťou?

Bolo ich zopár, ale všetko dobre dopadlo. Stratený kocúr, ktorého vyplašila divá mačka, zemetrasenie v Turecku, tornádo v New Orleans…

Podľa čoho vyberať vhodné miesto? Na čo si dať pri výbere pozor?

House sitter by si mal vyberať len zvieratká, ktorým rozumie a ktoré zvládne. Netreba si vyberať house sitting na farme, pokiaľ nevieme nič o chove kôz. Tiež treba zvážiť veľkosť a plemeno psíka. Ďalej si treba dať pozor na víza: Ako dlho môžem ostať v krajine? Ak som bez auta, zvládnem nákupy aj pešo?

Nezačínala by som veľkou exotikou, hlavne ak niekto dovtedy veľa necestoval. Kultúrny šok robí svoje, house sitter sa musí 100 % sústrediť na starostlivosť o zvieratá a dom. Nezvýši mu veľa času na aklimatizáciu v novom prostredí.

Komu by ste house sitting odporučili?

Určite pre niekoho, kto miluje zvieratá a je flexibilný v plánovaní. Tiež to musí byť niekto, kto na seba dokáže zobrať zodpovednosť za dom a zvieratá a nebude mu vadiť, že času na pamiatky zostane pomenej.

Aké výhody alebo nevýhody by ste predovšetkým spomenuli?

Objavíte nádherné miesta, zažijete miestnu kultúru, zdokonalíte sa v cudzom jazyku.

Čo je podľa vás hlavným dôvodom, prečo ho vyskúšať?

Každý bude mať zrejme svoje dôvody, u mňa je to byť aspoň na chvíľu so zvieratami, keďže som na cestách 10-11 mesiacov v roku a nemám vlastné domáce zvieratko. A ďalší dôvod je možnosť cestovať pomaly vďaka dlhodobým house sittingom. Len vďaka nemu mám jedinečnú možnosť zažiť miesta inak.

Kde všade sa dajú nájsť ponuky house sittingu? Do akej miery je na Slovensku rozšírený? Využíva ho dnes veľa ľudí?

Ponuky sa dajú nájsť na rôznych house sittingových portáloch. Ja využívam od začiatku TrustedHousesitters.com. Možnosť nájsť house sit je aj v špeciálnych skupinách na Facebooku. Na Slovensku ich je len zopár. Vo svete je house sitting z roka na rok populárnejší. Hlavne v Anglicku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Austrálii a USA.

Keby bola možnosť, ponúkli by ste aj vy svoj dom pre takéhoto návštevníka?

Určite. Len mi k tomu chýba dom a mačka.

