Ivana Gottová si manžela uctila aj po smrti. Jeho nedožité 85. narodeniny oslávila spôsobom, ktorý vás chytí za srdce

Prešlo päť rokov, odkedy svet opustil legendárny umelec. Jeho smrť zasiahla generácie a jeho hity si ľudia pripomínajú dodnes, či už jeho fanúšikovia alebo iní umelci, ktorí sa márne snažia napodobniť jeho ľubozvučný hlas.

Vdova po spevákovi Karlovi Gottovi si aj roky po jeho smrti vždy nájde spôsob, ako si legendárneho speváka uctiť a zapojiť do toho aj jeho verných fanúšikov. Nie je to tak dávno, čo sme vás informovali, že na štvrté výročie jeho úmrtia Ivana prezradila, že vilu Bertramka, kde spevák prežil veľkú časť svojho života, nechá prerobiť na múzeum zasvätené spevákovi s názvom VILLA GOTT. Teraz si pripravila niečo menšie, no stále cenné.

Nechala vytvoriť pamätné medaily

Ivana sa o novinku podelila cez Karlov účet na facebooku, kde okrem iného prezradila, že tento rok jeho fanúšikov čaká viacero prekvapení a teraz konečne môže prezradiť jedno z nich. „Karel rád hovoril, inšpirovaný básnikom Li Po: „Dnes je deň, ako keď zlatá minca o stôl cinkne.“ S hrdosťou predstavujeme zlatú a striebornú pamätnú medailu, na ktorých sú vyobrazené portréty Kája ako malého chlapca, ktorý si šiel za svojimi snami, aj Karla, zrelého múdreho muža, ktorý už dosiahol všetko, po čom túžil,“ napísala do popisu Ivana.

„Chceli by sme týmto spolu s Českou mincovňou pri príležitosti Karlových nedožitých 85. narodenín aj 5. výročia jeho odchodu, potešiť všetky generácie. Priali by sme si, aby vám tieto medaily prinášali v živote šťastie. Preto sme vybrali pre druhú stranu medaily Karlovu zásadnú pieseň Jdi za štěstím,“ pokračovala vdova po Karlovi.

Ivana následne vyzvala fanúšikov, aby sa v komentároch podelili o to, čo pre nich znamená šťastie s tým, že jedného z Karlových fanúšikov obdarí touto striebornou medailou.

„Opatrujte sa a čoskoro sa vidíme v 02 aréne,“ napísala na záver, sľubujúc, že to nie je posledné veľké gesto, ktorým si plánuje uctiť zosnulého manžela.