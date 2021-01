Island začal vydávať pre zaočkovaných občanov “Covid pasy”. Potvrdenie uľahčí cestovanie po svete

Island začal vydávať prvé očkovacie certifikáty pre uľahčenie medzinárodného cestovania ľuďom zaočkovaným proti ochoreniu COVID-19. Zatiaľ však certifikát krajiny EÚ neakceptujú, no prebiehajú rokovania o ich používaní.

Už naň majú nárok

Na Islande už dostalo aj druhú vakcínu takmer 5 000 ľudí. Podľa islandského ministerstva zdravotníctva tak majú nárok na digitálny certifikát o tom, že sú zaočkovaní, informuje portál Medical Express.

“Cieľom je uľahčiť pohyb osôb medzi krajinami. Jednotlivci by sa mohli pri hraničných kontrolách preukazovať očkovacím preukazom a boli by vyňatí z obmedzení,” informuje ministerstvo.

Certifikáty ale nie sú zatiaľ medzinárodne uznané. Island síce nie je člen EÚ, no je súčasťou Schengenského priestoru. EÚ sa zatiaľ snaží nájsť konsenzus vo vydávaní očkovacích preukazov. Ich veľkými zástancami sú napríklad Gréci, podľa ktorých by im takéto preukazy pomohli opätovne naštartovať turizmus.

Krajiny ako Francúzsko či Nemecko zatiaľ ale tvrdia, že je to predčasné, lebo zaočkovaných je málo ľudí a je tiež neistota, či zaočkovaní naozaj neprenášajú vírus.

Island uznáva, že táto možnosť tu existuje, no zároveň dodáva, že je stále menšia pravdepodobnosť, že zaočkovaní budú šíriť vírus v porovnaní s nezaočkovanými.

Certifikát v mobile

Aj štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus tvrdí, že na prechod cez hranice by sa mohol použiť covid certifikát. Obsahovať by mal buď výsledok negatívneho testu na ochorenie COVID-19, potvrdenie o prekonaní infekcie, alebo o zaočkovaní proti ochoreniu. Informoval o tom počas stredajšieho rokovania vlády.

Pri prechode hranicou by po naskenovaní QR kódu zasvietilo, či je osoba pustená do krajiny alebo nie.

“Výrazne by to debyrokratizovalo proces slobody pohybu, minimálne v rámci európskej dvadsaťsedmičky, a predpokladáme, že aj celosvetovo,” podotkol Klus. K certifikátu by sa mohla priradiť aj biometrická fotografia, aby to nebolo zneužiteľné. Letecké spoločnosti podľa tajomníka prejavili záujem, že by automaticky akceptovali takéto certifikáty. Štátny tajomník predpokladá, že vznikne aj papierový dokument s QR kódom pre ľudí, ktorí nemajú smartfóny.

Momentálne sa premýšľa nad technickým riešením certifikátu. Naráža sa aj na problém ochrany osobných údajov. “Vieme si predstaviť, že technické riešenie by mohlo byť na svete v priebehu dní, v najhoršom prípade týždňov,” uviedol Klus. Dodal, že očakávajú aj tlak na to, aby certifikát vznikol čo najskôr.