Instagram testuje novinku, majú ju aj vybraní Slováci. Výrazná zmena sa mnohým nemusí páčiť

Sociálne siete sa snažia nezaostávať za konkurenciou a neustále svoje mobilné aplikácie a používateľské rozhrania inovujú a aktualizujú. Nie vždy sa ich dobre mienené zmeny ale stretnú s pozitívnymi ohlasmi tých, ktorí ich služby využívajú. Novinka, ktorú testuje jedna z najobľúbenejších sociálnych sietí na svete, sa ale nebude pozdávať zrejme väčšine.

Instagram sa snaží odpútať pozornosť od svojho najväčšieho konkurenta, sociálnej siete TikTok. Tí, ktorí práve túto sociálnu sieť využívajú a jej mobilnú aplikáciu veľmi dobre poznajú, vedia, že to prvé, čo uvidia ihneď po jej otvorení, je vertikálne video zobrazujúce sa na celú veľkosť obrazovky.

S podobným nápadom teraz prichádza aj spomínaný Instagram, ktorý taktiež umožňuje používateľom zdieľať podobné krátke videá (tzv. Reels). Zatiaľ testovaná novinka sa nezobrazuje všetkým používateľom. V redakcii Interez ju však dostal na svojom súkromnom profile jeden z našich redaktorov, upozorňuje na ňu ale aj napríklad web Tech Crunch.

Nová funkcia má len jediný cieľ – dostať do povedomia používateľa zaujímavý video obsah, vďaka ktorému strávi používaním aplikácie viac času na Instagrame. Sociálna sieť si ale uvedomuje, že používateľa nezaujímajú len videá v kategórii Reels, a preto sa ho snaží zaujať všetkým, čo ponúka.

Novinka je aplikovaná v záložke Domov (alebo Home, záleží od vášho jazykového nastavenia) a robí z nej užívateľsky veľmi nepríjemné prostredie. Po grafickej stránke ide o pomerne vydarenú vec, problémom je, že Instagram v tejto novinke používateľom zobrazí nielen Reels, ale aj príbehy (Stories) a aj bežné príspevky (Posts) a ďalší (aj sponzorovaný) obsah. Ako testovaná funkcia vyzerá, si môžete pozrieť na obrázkoch nižšie.

V konečnom dôsledku tak záložka Domov vyzerá veľmi chaoticky a používatelia si na tomto redizajne určite zgustnú. Dôležité je tiež podotknúť, že existuje viacero variánt tejto funkcie, pri niektorých sa v hlavnom feede už všetko nenachádza, minimálne teda vlákno so Stories zostalo na pôvodnom mieste.

V súvislosti s touto novinkou tiež zrejme nepoteší fakt, že ak vás Instagram tiež touto zmenou „obdaroval“, nijakým spôsobom sa nedá vrátiť pôvodné zobrazenie, budete to skrátka musieť pretrpieť.

Testovanie novinky ohlásil prostredníctvom svojho oficiálneho účtu na Twitteri aj riaditeľ Instagramu, Adam Mosseri. Ten vo videu ozrejmil, o čo ide a vyzval tých, ktorí nový dizajn dostali, aby mu dali vedieť, čo si o zmenách myslia. Ako sa dalo očakávať, prevládajú zvyčajne negatívne reakcie.

📣 Testing Feed Changes 📣

We’re testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed.

If you’re in the test, check it out and let me know what you think. 👇🏼 pic.twitter.com/dmM5RzpicQ

— Adam Mosseri (@mosseri) May 3, 2022