Instagram má další veľký výpadok: Nefunguje prihlasovanie, účtom klesajú followeri

Sociálne siete zvyknú mať občas technické výpadky. Instagram tentoraz podľa webu Downdetector ovládla chyba, ktorá vyvolala pobúrenie jeho používateľov.

Niektorí používatelia siete čelia pádu Instagramu každých 30 sekúnd. Ďalší o účet prišli a majú 30 dní na to, aby podali odvolanie. Problémy sú tiež s úbytkom počtu followerov. Výpadok eviduje aj Interez a ďalšie slovenské portály.

We’re aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We’re looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022