Imitovala socializmus, v ponuke mala aj tresku s rožkami. Unikátna bratislavská kaviareň skončila, finančne sa jej nedarilo

Unikátny koncept, nostalgické prostredie a lukratívna lokalita. Aj takto by sa v skratke dalo opísať niekoľkoročné fungovanie známej bratislavskej kaviarne z názvom Naštartované retro. Obľúbený podnik v srdci hlavného mesta je však už definitívne minulosťou, informujú o tom Hospodárske noviny.

Tí, ktorí kaviareň na Medenej ulici v bratislavskom Starom meste navštívili, vedia, že jej interiér bol ozdobený dobovým zariadením a žltou škodovkou, čo malo návštevníkom pripomínať časy pred rokom 1989. Atmosféra z 80. rokov bola veľkým lákadlom pre mnohých domácich, ale aj turistov a bola dotvorená aj ponukou v menu. Nechýbala v ňom napríklad ani ikonická kombinácia rožkov a tresky.

Pozitívne ohlasy bolo tiež badať v recenziách, na google svieti pri podniku 4,5 hviezdičky z 5. Zároveň si tam však môžeme všimnúť aj inú informáciu.

Pod názvom podniku a recenziami sa píše, že kaviareň je „dočasne zatvorená“. Ako v článku informujú Hospodárske noviny, Naštartované retro svoje brány zatvorilo a potvrdzuje to aj oznam na dverách do prevádzky, ktorý už do priestorov zháňa nových nájomcov. Koncept založený v roku 2016 tak na tomto mieste v Bratislave končí, dôvody zatiaľ oficiálne známe nie sú, no niečo môžu napovedať hospodárske výsledky firmy.

Tej sa v prvých rokoch darilo, v roku 2019 dokonca zaznamenala tržby presahujúce 100-tisíc eur so ziskom okolo 36-tisíc eur. Zlom evidentne nastal po pandémii covidu, ktorá potrápila mnohých prevádzkovateľov v gastrobiznise. V rokoch 2021 a 2022 už straty presahovali úroveň 10-tisíc, respektíve 30-tisíc eur. Je tak zjavné, že podniku sa skrátka začalo dariť pomenej. Ako z najnovších zistení vyplýva, priestory neostanú prázdne dlho, nakoľko sa kompetentným prihlásilo hneď viacero záujemcov.

Jeden z nich už má údajne byť pred podpisom zmluvy. Zatiaľ nie je jasné, čo presne unikátny koncept nahradí, no z informácií tamojšieho bytového družstva vyplýva, že pôjde o kaviareň a raňajkáreň.