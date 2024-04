Ak ju máte doma, okamžite ju prestaňte používať: Známa značka sťahuje z predaja detskú cyklosedačku, toto je dôvod

S teplým počasím sa do ulíc vybrali aj cyklisti. Často môžete vidieť celé rodiny na bicykloch, pričom malé deti sedia v cyklosedačke. Pozor by ste si mali dať nielen na to, či má dieťa vhodnú prilbu, ale aj na to, akú sedačku si zadovážite.

Slovenská inšpekcia informovala o nebezpečnom výrobku, ktorý sťahujú z predaja. Ako píšu na svojom webe, ide o značku Thule, ktorá je medzi rodičmi mimoriadne populárna. „Spoločnosť Thule z dôvodu zistenia nadlimitného obsahu chemickej látky spomaľujúcej horenie DekaBDE v polstrovaní popruhov detských cyklosedačiek Thule RideAlong s modelovými číslami 100106 až 100108, dobrovoľne sťahuje tieto produkty z trhu. Dôvodom je, že prekročenie regulačných limitov chemickej látky DekaBDE v použitých materiáloch môže predstavovať pre dieťa používajúce túto cyklosedačku zdravotné riziko pri kontakte s pokožkou alebo očami.“

Ide konkrétne o produkty: zadné detské cyklosedačky Thule RideAlong s modelovými číslami 100106 až 100108, vyrobené v období 1. marec 2021 až 31. október 2023. Modelové číslo a dátum výroby je možné identifikovať prostredníctvom štítku, ktorý sa nachádza na spodnej strane sedadla. Štítok výrobku má nasledovný formát: modelové číslo/rok/mesiac – výrobné číslo, ako je zobrazené na fotografiách nižšie.

Ak by vám tento štítok chýbal a myslíte si, že ide o daný produkt, spoločnosť Thule ho zaradí do programu bezplatnej výmeny. Ak by ste na spodnej strane sedadla našli nálepku QC 2024, sedačka už bola skontrolovaná, popruhy vymenené a môžete ju bezpečne používať ďalej. Viac informácií sa dočítate na webe inšpekcie.