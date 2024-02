Ide z neho hrôza: Vedci objavili najväčší druh hada na svete. Hlavu má veľkú ako človek a vážiť môže až pol tony

Ríša zvierat zrejme nikdy neprestane prekvapovať a tajomstvá, ktoré pred nami skrýva, nás neraz poriadne zaskočia. Vedci v juhoamerickom pralese objavili nový, obrovský druh anakondy, informuje The Independent.

Anakondy patria medzi najväčšie hady sveta a známe sú tým, že nie sú jedovaté. Svoju obeť udusia a prehltnú vcelku. Vedci si doteraz mysleli, že existujú štyri druhy anakond. Podľa najnovších zistení ale majú anakondy zelené dva rôzne poddruhy.

Nový druh hada dostal názov anakonda zelená severná (Eunectes akayima), dorastá do dĺžky ôsmich metrov a vážiť môže až dvesto kilogramov, čo z nej robí najťažší druh hada na svete. Podľa neoficiálnych správ ale môže vážiť až pol tony.

Anakonda zelená severná bola prvýkrát objavená pri natáčaní seriálu pre kanál National Geographic a filmárom sa tento majestátny druh hada podarilo zachytiť na kameru. Na videu je vidieť, že hlavu má takmer rovnako veľkú ako človek a ide z neho strach.

A team of scientists has discovered a new species of green anaconda in the Amazon rain forest.

Prof. Freek Vonk has recorded a video of a 26-feet-long green anaconda, believed to be the biggest snake in the world.pic.twitter.com/OpYebSUGAT

— Massimo (@Rainmaker1973) February 21, 2024