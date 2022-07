Iba hodina-dve a môžete sa kúpať v tyrkysovom mori: Prímorské destinácie, kam sa od nás dostanete už za „pár minút“

Cestovanie k moru je pre Slovákov mimoriadne dostupné. Stačí si kúpiť letenku a už za necelé dve hodinky môžete vystúpiť v destinácii podľa vašich predstáv. Pozreli sme sa, do akých prímorských letovísk si viete zaletieť z Bratislavy, Košíc, Viedne či Budapešti a prinášame prehľad, ktorý vám urobí predstavu o tom, kam vôbec sa od nás k moru môžete dostať a koľko to trvá.

Grécko, Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Turecko a ďalšie. To, čo tieto krajiny spája je skvelá dostupnosť k ich moru, ktorú máme. Napriek tomu, že letenky sú v letných mesiacoch drahšie, aj na poslednú chvíľu sa dajú nájsť akcie alebo letenky v prijateľných cenách. Ak teda ešte nemáte naplánovaný výlet k moru a chceli by ste, pozrite sa, kam sa môžete zo Slovenska, Rakúska či Maďarska dostať už za pár hodín letu.

Bratislava

Zakyntos

Na obľúbený grécky ostrov sa môžete dostať priamo z letiska z nášho hlavného mesta už za 2 hodiny a 5 minút. Má všetko, čo je pre Grécko typické – tyrkysovo modré more doplnené o pieskové pláže, fotogenické zátoky aj skalné útesy. Z bratislavského letiska sem chodia prevažne charterové lety.

Korfu

Pri gréckych ostrovoch ešte zostaneme, pretože povedzme si pravdu, počas leta sa tešia svojej obľube a to zaslúžene. Z Bratislavy na Korfu môžete využiť pravidelné lety dvakrát do týždňa a let trvá iba hodinu a trištvrte. Aby ste sa teda dostali k prekrásnemu moru skutočne nemusíte tráviť dlhé hodiny v lietadle. Pri návšteve tohto ostrova určite nevynechajte jeho severnú a severozápadnú časť, kde nájdete aj takéto nádherné miesto, ako vidíte na fotografii nižšie. Dostalo príznačný názov – Kanál lásky a patrí medzi turisticky vyhľadávané zátoky na kúpanie.

Malta

Podobne dvakrát do týždňa sa vydáva z Bratislavy lietadlo aj na cestu do Malty, ktorá je tiež výbornou destináciou na letný odpočinok a aktivity pri mori. S priamym letom sa sem dostanete už za 2 hodiny a 14 minút. Vďaka rozlohe tohto ostrova ho za pár dní stihnete prebrázdiť, spoznať jeho pláže naokolo a vďaka tomu si naplno vychutnať kúpanie v jeho najrôznejších kútoch.

Alghero

Podobne ako pri predchádzajúcich dvoch príkladoch, aj do talianskeho Alghera, ktoré sa nachádza na ostrove Sardínia, sa z Bratislavy dostanete obľúbenou nízkonákladovkou dvakrát do týždňa. Takýto let trvá presne dve hodiny, po ktorých si budete môcť vychutnávať nie iba more, ale aj nádych histórie, ktorý Alghero nepochybne má.

Kam ďalej k moru z Bratislavy a koľko to letecky trvá? Burgas (Bulharsko) – 1 hodina 40 minút

Heraklion (Kréta) – 2 hodiny 25 minút

Dalaman (Turecko) – 2 hodiny 35 minút a ďalšie…

Košice

Larnaka

K moru sa môžete pohodlne dostať aj z východného Slovenska. Letisko Košice ponúka charterové spojenia do mnohých obľúbených destinácií, sú ale viazané na konkrétne cestovné kancelárie, z ktorých si môžete vybrať. Jednou z lákavých destinácií je nepochybne Cyprus. Môžete si dokonca zvoliť, či uprednostníte Severný alebo Južný Cyprus.

Kam ďalej k moru z Košíc? Monastir (Turecko)

Rodos (Grécko)

Burgas (Bulharsko) a ďalšie…

Viedeň

Palma De Mallorca

Ďalším obľúbeným letiskom, z ktorého cestujú Slováci na dovolenku je, samozrejme, to viedenské. Lietadlom odtiaľ na Malorku to trvá 2 hodiny a 25 minút, po ktorých si môžete tento španielsky ostrov naplno užívať. Ostrov je svojou rozlohou opäť vhodný aj na aktívnejšiu dovolenku a ak si napríklad prenajmete auto, stihnete ho za pár dní prebrázdiť celý.

Alicante

Ďalším španielskym mestom, do ktorého si môžete zaletieť z Viedne, je Alicante. Dostanete sa sme s medzipristátím už za 2 hodiny a 55 minút. Na svoje si tu okrem milovníkov pláži prídu aj tí, ktorí radi spoznávajú históriu prostredníctvom pamiatok. Na druhej strane je Alicante jedno z najrýchlejšie rastúcich miest v Španielsku, tak sa na jeho ruch pripravte.

Nice

Okrem tradičných prímorských destinácií ako Taliansko, Španielsko alebo Grécko si môžete zaletieť aj do Francúzska. V tomto prípade konkrétne na južné pobrežie, kde sa nachádza mesto Nice, kam sa z Viedne dostanete nízkonákladovkou už za 1 hodinu a 50 minút.

Kam ďalej k moru z Viedne a koľko to letecky trvá? Barcelona (Španielsko) – 2 hodiny 20 minút

Valencia (Španielsko) – 2 hodiny 40 minút

Dubaj (Dubaj) – 5 hodín 35 minút a ďalšie…

Budapešť

Bari

K moru sa môžete veľmi jednoducho dostať aj od našich južných susedov. Let z Budapešti do talianskeho Bari na pobreží jadranského mora trvá nízkonákladovkou iba hodinu a pol. Bari láka svojimi plážami, aj samotným mestečkom, v ktorého uliciach sa môžete strácať a načerpávať tú pravú taliansku atmosféru.

Hurghada

Ak vás skôr láka Egypt, nie je problém. Let síce trvá trocha dlhšie – 3 hodiny a 45 minút, no stále to nie je nič hrozné a dá sa to zvládnuť. Hurghada okrem iného ponúka aj moderné rezorty a ak napríklad uprednostňujete dovolenku v luxusnom hoteli, Turecko môže byť pre vás dobrou voľbou.

Santorini

Samozrejme, nesmie chýbať jeden z najobľúbenejších gréckych ostrovov s azda najfotogenickejšími bielymi domami, modrými strechami a mlynom na vrchole. Hovoríme o Santorini, nazývanom aj Santorín, kam sa z hlavného mesta Maďarska dostanete už za 2 hodiny a 15 minút.