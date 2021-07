Hviezda seriálu Prison Break priznala zložitú diagnózu. To, čo mnohí vedia od útleho detstva, sa dozvedel nedávno

Herec Wentworth Miller sa do povedomia všetkých dostal najmä po účinkovaní v úspešnom seriáli Prison Break. Celosvetová sláva mu zabezpečila milióny fanúšikov, pred ktorými však dlhé roky od začiatku kariéry skrýval tajomstvo. V roku 2007 sa priznal, že je gay a o 13 rokov neskôr prezradil, že chce pomôcť LGBT komunite tým, že bude stvárňovať už len homosexuálne postavy. Len pred pár dňami fanúšikov šokoval ďalším priznaním týkajúcim sa jeho zdravotného stavu, o čom ani on sám nemal dlhé roky ani poňatia.

Hviezda seriálu Útek z väzenia (Prison Break), herec Wentworth Miller, nechce mať pred fanúšikmi žiadne tajomstvá. Po tom, čo už niekoľko rokov o sebe hovorí ako o hrdom homosexuálovi, sa len minulý rok dozvedel nie veľmi príjemnú správu od svojich lekárov. Vo veku 48 rokov mu bola diagnostikovaná porucha autistického spektra, píše web Unilad.

Miller vedel, že aj tentokrát musí byť ku svojim fanúšikom úprimný a chcel im túto správu prezradiť skôr, než sa ju dozvedia z médií. Najskôr sa s diagnózou potreboval vyrovnať osobne, čo mu trvalo zhruba rok. K priznaniu napokon došlo len pred pár dňami prostredníctvom jeho profilu na sociálnej sieti Instagram.

Tu pridal dlhé vyhlásenie, v ktorom sa viac rozrozprával o prijatí diagnózy, výzvach, ktorým musel čeliť pri jej spracovaní, no v neposlednom rade v ňom poďakoval všetkým, ktorí mu „vedome, ale aj nevedome za tie roky dali dávku milosti + priestoru navyše“. To mu umožnilo pohybovať sa svetom spôsobom, ktorý mu dával zmysel bez ohľadu na to, či to niekomu inému dáva zmysel.

Tento príspevok sa, samozrejme, stretol s pochopením a mnohí jeho fanúšikovia i kolegovia z brandže teraz o ňom hovoria ako o hrdinovi. Podporu mu vyjadrili tisícky ľudí z celého sveta a ocenili jeho úprimnosť a to, že sa s touto novou neľahkou informáciou vyrovnáva tak statočne a pozitívne.

„Tak ako všetkým, aj mne život v karanténe niektoré veci zobral. No v tichu/izolácii som objavil neočakávané dary. Túto jeseň to bude presne rok, čo som sa dozvedel, že som autista,“ napísal fanúšikom vo vyjadrení. Ako sám priznal, už dlhšie si uvedomoval, že s ním niečo nie je v poriadku a svoje zvláštne správanie pripisoval svojim osobnostným črtám. Autizmus mu napokon lekári diagnostikovali v 48 rokoch.

Prekvapilo to aj jeho samotného, pretože je muž v stredných rokoch a nie 5-ročný chlapec a myslel si, že autizmus sa u ľudí prejaví už v detstve. Mýlil sa.

S vyhlásením začal 49-ročný herec zapĺňať stránky médií i sociálnych sietí. Podporu našiel u fanúšikov i kolegov, ktorí ho chvália za to, že sa touto vecou netají.

„Herec Wentworth Miller už bol hrdinom za to, že sa priznal k homosexualite a motivácii stvárňovať už len LGBTQ postavy. Teraz priznal, že je autista. Nech žije Wentworth Miller a neurodiverzita,“ napísal na svojom twitterovom účte autor Steve Silberman, ktorý sa autizmu a neurodiverzite venuje vo svojich knižných i odborných prácach.

Actor @wentworthmiller was already a hero for coming out as #LGTBQ and wanting to play more #LGBTQ characters. Now he's also come out as #autistic. Viva @wentworthmiller and #neurodiversity! https://t.co/ZVjswRGGDa

— Steve Silberman (@stevesilberman) July 26, 2021