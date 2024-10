Hviezda Mamy na prenájom odhalila svoje súkromie: Maca Zábranská zažila poriadne bizarný vzťah ako z filmu

Niektorí poznajú jej hlas z rádia, iní ju zas zbožňujú sledovať na televíznych obrazovkách. Tak či onak, v posledných rokoch jej sláva raketovo stúpla a dnes nie je nikto, kto by nepoznal jej meno.

Maca Zábranská, ktorú televízni diváci poznajú najmä ako Naďu zo seriálu Mama na prenájom, najnovšie prijala pozvanie do Bekimovho horúceho kresla. Tam mu prezradila, ako zvláda byť moderátorkou aj herečkou naraz, ako sa dostala k herectvu, ako aj to, že na rozdiel od ostatných známych slovenských hercov, nie je aj divadelnou herečkou. Nerozprávala však len o svojej kariére.

Jej prvá pusa

Maca si v horúcom kresle zaspomínala na svoje prvé i posledné rande. To prvé bolo, keď mala 16 rokov a na birmovke sa zoznámila so svojím budúcim priateľom. Počas príprav na birmovku Maca dostala aj svoju prvú pusu. „Išli sme akože na záchod a išli sme niekam za kostol na fajčiarsku. Tak, to bolo moje prvé rande. Tam padla aj prvá pusa,“ spomínala herečka.

Potom prešla téma na posledné rande, alebo ako to Maca neskôr upresnila, posledný vzťah. „Ja už som asi rok sama a pred rokom takto, alebo viac ako pred rokom, som randila s jedným chalanom, ktorý bol ako keby ten typ dobrodruha, s ktorým každý deň bol nejaký iný zážitok,“ začala Maca vysvetľovať. „On jazdil na motorke,“ dodala.

