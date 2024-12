Huliakovci majú svoje podmienky: Chcú pomoc pre tieto skupiny ľudí, envirorezort podľa nich musí zasiahnuť proti medveďom

Pripomienky nezaradených poslancov Národnej rady (NR) SR v rámci štátneho rozpočtu majú pomôcť slovenskému vidieku. Z kapitoly Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR pôjde napríklad Slovenskému rybárskemu zväzu 150-tisíc eur. Uviedol to v stredu nezaradený poslanec NR SR Rudolf Huliak na tlačovej konferencii.

Dohodli sa

„Chcem sa poďakovať premiérovi za to, že si osvojil niektoré naše pripomienky v rámci rozpočtu. Dlho sme avizovali, že v rámci programu voda, pôda, les chceme pomôcť slovenskému vidieku a najmä skupinám ľudí, ktorým sa dlhodobo doteraz vyhýbali akékoľvek financie do ich organizácií, kde spoločne spravujú majetok štátu. Či sú to včely, ryby, poľovná zver – je to majetok nikoho a zároveň nás všetkých,“ uviedol Huliak.

Z kapitoly MŽP SR pôjde Slovenskému rybárskemu zväzu 150-tisíc eur pretože členská základňa podľa neho činí asi 123-tisíc ľudí.

„Takisto Slovenská poľovnícka komora so 66-tisíc ľuďmi. Spravuje 56 regionálnych a okresných organizácií,“ dodal s tým, že v neposlednom rade ide aj o včelárov, ktorí sa boria s existenčnými problémami v rámci svojich organizácií.

Pripomienky poslancov sa podľa Huliaka týkali aj pomoci biosférickej oblasti Poľana ako súčasti dedičstva UNESCO.

Rezort životného prostredia taktiež žiadali, aby skutočne naplnil požiadavku štátnej ochrany prírody. Konkrétne ide o zazmluvnenie poľovníkov a užívateľov poľovných revírov ako dobrovoľných strážcov zásahového tímu. „Máme tu hrozbu, ktorá nám bude všetkým jasná, keď sa nám zobudí ďalších minimálne 700 jedincov medveďa hnedého na jar,“ podotkol Huliak.