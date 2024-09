Huliak vyvolal pobúrenie: Ja by som sa rád na vás pozrel, aj na vašu vyšpanovanú zadnú časť tela, adresoval poslankyni

Po letnej prestávke sa poslanci vrátili do parlamentu, kde ich čakajú kľúčové rozhodnutia v rôznych oblastiach. Prekvapivo sa však v parlamente okamžite začalo diskutovať o téme, ktorá najviac rozrušila poslankyne. Bývalý predseda Národnej koalície si totiž neodpustil nevhodnú poznámku.

8. septembra sa v Kežmarku konal už dvanásty ročník podujatia s názvom „Poľovnícky deň“. Slávnostného programu sa zúčastnili aj dôležití politickí predstavitelia. Významnú slávnosť pripomenul v parlamente poslanec Rudolf Huliak, ktorý sa počas rozpravy k vzdelávaniu zrazu prihovoril jednej zo svojich kolegýň.

,,Bol som svedkom toho, že Huliak išiel na poľovnícky ples, na ktorý ste vy odmietla ísť tancovať spoločenské tance práve preto, že tam bol Huliak. Ja vám poviem pravdu, že ja som sa rád na vás pozrel, aj na vašu vyšpanovanú zadnú časť tela v tom oblečení,“ uviedol politik, pričom tieto slová adresoval Ingrid Kosovej z Progresívneho Slovenka.

Vyjadrenia člena politickej strany SNS označila za sexistické a nechcela sa k nim vyjadrovať. Straníckej kolegyne sa napokon zastal poslanec Martin Dubéci. ,,Ja mám za to, že toto je naozaj už vyjadrenie, ktoré už aj v krčme by bolo príliš veľa, pán úradujúci predseda. Tak by som vás poprosil, keby ste mohli aspoň nejakú základnú úroveň slušného správania vynucovať. Naozaj takto nemôžeme adresovať kolegov a kolegyne,“ upozornil Huliaka.