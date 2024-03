Hudobný svet smúti. Vo veku 74 rokov zomrel slávny spevák, jeho hity pozná každý

Vo veku 74 rokov zomrel americký spevák Eric Carmen. Informoval o tom Denník N. V začiatkoch svojej kariéry pôsobil v kapele Raspberries, no neskôr sa dal na sólovú dráhu. Medzi jeho najväčšie hity patrí napríklad úvodná pieseň z Hriešneho Tanca, Hungry Eyes. Ďalšou známou skladbou je pieseň All By Myself, ktorá sa objavila vo filme Bridget Jones.