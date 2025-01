Hrôzostrašný zážitok z lietadla zanechal v Pamele Anderson traumu z lietania. Keď si to prečítate, hneď pochopíte prečo

Takmer prišla o život. Hviezda z Baywatchu vôbec nepreháňala po tom, ako otvorene priznala, že sa bála toho najhoršieho. Zdá sa, že v dôsledku jedného incidentu má slávna herečka strach z lietania. Nie div, že sa jej zakaždým pri vstupe na palubu lietadla roztrasú nohy, keď si spomenie na hrozivý moment, ktorý by nikto nechcel zažiť.

Pamela Anderson, ktorá momentálne hviezdi vo filme „The Last Showgirl“ a minulý rok priznala dôvod, prečo opustila Hollywood, si užívala let, no len do chvíle, keď sa ju pokúsil napadnúť jeden nahnevaný muž. Spravil tak po tom, ako si ju pomýlil s členkou dievčenskej kontroverznej kapely „The Dixie Chicks“ zo 60. rokov, ako informoval denník The Daily Mirror.

Odvtedy sa bojí lietania

Zdesenej 57-ročnej herečke nebolo všetko jedno. „Raz som bola v lietadle a jeden chlap prišiel za mnou a spýtal sa ma, či viem, čo pre mňa táto krajina urobila. Zmeravela som a pomyslela som si: „Ach, môj Bože.“ Potom som sa naňho pozrela a on na mňa zavrčal. Letuška ho musela pripútať k sedadlu, pretože sa ma pokúšal napadnúť. Myslel si, že som Dixie Chick. Pamätáte si celú tú vec s Dixie Chick? Takmer ma zabil v lietadle!“ porozprávala Pamela v podcaste „Happy Sad Confused“ hororový zážitok.

Ako ďalej priznala, táto nepríjemná skúsenosť v nej zanechala pocit „mierneho strachu z lietania“, ktorý sa jej zmocní vždy potom, keď si spomenie na zamračený pohľad neznámeho muža. „Keď sa pozriem späť a pripomeniem si, ako na mňa škaredo a zamračene pozeral… Vyvolal vo mne potom strach z lietania!“ pokračovala herečka.

O čo presne išlo?