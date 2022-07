Hrozia vám pokuty a pokazená dovolenka: 29 pravidiel, ktoré v obľúbenej destinácii Slovákov treba dodržiavať

Ak sa chystáte na dovolenku do Talianska, mali by ste vedieť tieto veci. Krajina zaviedla pravidlá, ktoré slúžia na reguláciu masového turizmu a ochranu pamiatok. Za ich nedodržiavanie sú udeľované pokuty. Lonely Planet ich napočítal až 29 a odporúčame vám ich pre istotu poslúchnuť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Kým pri niektorých pravidlách je dôvod ich zavedenia zrejmý okamžite, ďalšie môžu pôsobiť bizarnejšie, no dodržiavať ich treba. Ako vysvetľuje Lonely Planet, za ich porušenie môžu hroziť relatívne vysoké pokuty, a to až do výšky tisíc eur. Ak chcete peniaze na dovolenke v Taliansku minúť iným spôsobom, čítajte ďalej.

Zákazy vzťahujúce sa na historické pamiatky v Taliansku

Nefoťte sa v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne

Nesadajte si na Španielske schody (barokové schodisko, ktoré sa nachádza v Ríme a vedie ku kostolu Santa Trinità dei Monti)

Na Španielskych schodoch je tiež zakázané tlačiť kočíky, kufre s kolieskami či kolobežky

Nesadajte si a ani neležte pred historickými pamiatkami, pod mostami ani pred obchodmi

Nejedzte ani nepite na žiadnom významnom mieste

Podobný zákaz sa vzťahuje priamo aj na historické centrum Florencie v časoch od 12:00 do 15:00 a od 18:00 do 22:00

Nekŕmte vtáky na Námestí svätého Marka v Benátkach

Nevstupujte do Fontány di Trevi v Ríme

Ani nechoďte do jej tesnej blízkosti

Zákazy vzťahujúce sa na mestá v Taliansku

Nenavštevujte Benátky na jeden deň bez predchádzajúcej rezervácie

Nevstupujte do benátskych kanálov

Nelietajte v centre Benátok s dronom bez povolenia

Nerozkladajte si piknik na verejných priestranstvách v Benátkach

Nezúčastňujte sa organizovaných „pub crawls“ (návštev viacerých barov a podnikov)

Nevstupujte do žiadnych fontán

Nehrajte v dopravných prostriedkoch v Ríme na hudobné nástroje za peniaze

Nejazdite na bicykloch v centre Benátok

Nepite alkohol na ulici v Benátkach medzi 20:00 a 8:00 hodinou ráno

Nepripevňujte visiace zámky na mosty v Ríme a Benátkach

Nezúčastňujte sa párty pod holým nebom počas týždenných nocí

Nepite z fontán na to určených v Ríme priamo do úst

Nepite alkohol zo sklenených fliaš na verejnom priestranstve, vo verejnej doprave alebo na verejných zelených plochách v Ríme po 22:00 hodine

Neprezliekajte sa za gladiátora a nefoťte sa s turistami na ulici

Zákazy vzťahujúce sa na talianske letoviská a ostrovy