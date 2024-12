Hrozí zvýšené riziko terorizmu a pašeráctva, myslí si Šutaj Eštok: Kritizuje, že progresívci oslavujú pád režimu v Sýrii

Šutaj Eštok na svojom Facebooku píše, že progresívci oslavujú pád režimu v Sýrii, aj keď to môže znamenať zvýšené riziko pre Slovensko. Na toto by sme sa podľa neho mali pripraviť.

„Pád doterajšieho režimu v Sýrii mnohí liberálni politici považujú za prospešný. Ešte väčšie množstvo z nich vníma zvrhnutie Asadovcov po 53 rokoch ako znamenie demokracie a koniec autoritatívneho režimu. Je to však naozaj tak?“ pýta sa Šutaj Eštok na sociálnej sieti. „Ak áno, potom si musíme položiť otázku, či bol pre Slovensko a celú Európu väčším nepriateľom diktátor Asad, alebo spiace teroristické bunky Al-Káidy či Islamského štátu, ktoré Asadov režim úspešne potláčal a ich členov držal vo väzniciach,“ píše na Facebooku.



Verí, že v Sýrii môže po prepustení väzňov vypuknúť krvavá séria pomsty voči väzniteľom a podporovateľom starého režimu. Je podľa neho pravdepodobné, že chaos ovplyvní aj Európu. „Zvýšené riziko terorizmu a nárast pašeráctva sú len časťou problémov, na ktoré sa musíme pripraviť. Pre Slovensko to konkrétne znamená zvýšenú mieru migrácie, keďže ležíme na balkánskej trase smerujúcej do Nemecka. Očakáva sa, že mnohí Sýrčania sa budú snažiť dostať za svojimi rodinnými príslušníkmi alebo známymi práve cez Slovensko do Nemecka a Rakúska,“ píše Šutaj Eštok.

Vysvetľuje, že väčšinu z nich nebudú tvoriť predstavitelia tradičnej európskej kultúry, preto bude nevyhnutné ešte viac posilniť ochranu slovenských hraníc a úzko spolupracovať s Maďarskom. „Za výhodu súčasnej situácie považujem aktuálne politické smerovanie, ako Slovenska, tak aj Maďarska, s ktorým zdieľame rovnako tvrdý a nekompromisný postoj k migračnej otázke a ochrane nášho územia. Preto sa ešte raz pýtam všetkých progresívcov a liberálov: ste si naozaj istí, že aktuálna situácia v Sýrii je skutočne víťazstvom pre Slovensko a Európu?“ ukončil minister.