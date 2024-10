Hrozí nová epidémia ochorenia COVID-19, varujú odborníci: Situácia u našich susedov sa zhoršuje

Českí epidemiológovia varujú pred novou vlnou COVID-19. Podľa Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky ČR v pondelok potvrdili 2 134 nákaz. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.

„Dá sa povedať, že sme na prahu novej epidémie COVID-19,“ povedal pre TN.cz epidemiológ a lekár Roman Chlíbek. „Celé prázdniny kontinuálne rástol počet prípadov. Ten rast nebol dramatický, ale bol lineárny a teraz sme sa dostali nad dvetisíc,“ zhodnotil situáciu epidemiológ Roman Prymula.

Reálne čísla môžu byť väčšie

Podľa Chlíbka môžu byť reálne čísla väčšie, ako hlásia štatistiky. „Ochorenie má miernejší priebeh a mnoho pacientov buď k lekárovi nejde, alebo lekár nerobí antigénový test a nie je tak schopný presne diagnostikovať a uzavrie to ako virózu,“ konštatoval epidemiológ. „Rizikoví ľudia by sa mali očkovať, chorí by mali zostať doma a v prípade pochybností použiť respirátor,“ dodal.