Hromadné prepúšťanie v jednej z inštitúcií ministerstva kultúry: O prácu môže prísť až 50 ľudí

Už pred časom sa Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, respektíve odborová organizácia vyjadrila, že inštitúcii hrozí prepúšťanie. RTVS informovala, že ministerstvo kultúry hľadá možnosti riešenia situácie. Aktuálne to však vyzerá tak, že prepúšťanie už začalo a pokyn prišiel priamo z vedenia rezortu.

Údajne chýbajú peniaze

Ako informujú Hospodárske noviny (HN), inštitúcia zodpovedná za historické budovy a pamiatky by mala prísť o 40 až 50 zamestnancov. Okrem toho dochádza k rušeniu brigád aj skrátených úväzkov. Aktuálne na úrade pôsobí asi 330 ľudí.

Deje sa to napriek tomu, že ministerka od nástupu do funkcie hovorí o práci na obnove Spišského hradu, objektov ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny v Martine, či iných kultúrnych pamiatkach.

Ak by úrad o zamestnancov prišiel, hrozila by jeho úplná nefunkčnosť. Preto zvažuje zriadiť „príspevkovku“. Tá by mohla zafinancovať úrad z verejných zdrojov.

Predseda výboru pre kultúru a média Roman Michelko zo SNS tvrdí, že ministerstvo má v pláne osloviť ministra financií Ladislava Kamenického s prosbou o mimoriadny príspevok. Ten by mohol byť vo výške viac ako jeden milión eur. Riešenie situácie konzultuje aj s bývalou ministerkou kultúry Ľubicou Lašákovou.

Nevedia nájsť vinníka

Rezort z prepúšťania viní bývalé vedenie a dôvodom má byť nedostatok financií na pokrytie platov. „Nesprávne sa nastavilo čerpanie eurofondov.Tie sa vyčerpali a nebol plán, čo potom. Bývalé vedenie sa tým nezaoberalo,“ uviedol pre HN Michelko.

Napriek tomu však ministerstvo dokázalo vyčleniť 500-tisíc eur ročne na dofinancovanie činnosti Matice slovenskej, informovala SITA.

Podľa Silvie Hroncovej z úradníckej vlády, by projekty financované eurofondami mohli byť problematické. Zároveň však zdôrazňuje, že ona na ich dlhodobé financovanie nemala dosah. „Rozpočet schvaľovala vláda pred nami. A ten ďalší vláda po nás,“ uviedla.

Natália Milanová z predošlej vlády však odmieta, že by počas pôsobenia vo funkcii plánovala siahnuť na miesta. Otázkou podľa nej je, či na vzniknutej situácii nemá svoj podiel aktuálne vedenie úradu.