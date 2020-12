Hľadáš perspektívnu kariéru? Kurz v hodnote 2000 €, ktorý ti vydláždi cestu k úspechu, môžeš získať zadarmo aj ty

Tento rok bol pre mnohých ľudí veľmi ťažký, no mohli sme sa lepšie pozrieť na to, čo skutočne vo svojom živote chceme. Rok 2020 sa blíži ku koncu a nový rok nám ponúka ďalšie možnosti a začiatky.

Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, náš svet je stále plný stereotypov. Dnešná doba však ponúka priestor na to, aby sme tieto stereotypy zmenili. Už dávno neplatí, že niektoré profesie môžu vykonávať len muži, alebo že sú vhodné len pre mužov. Mnohé profesie by si priam zaslúžili, aby ich zastupovalo viac žien. Taká je aj sféra informačných technológií.

Nemusíte živoriť v práci

Nemusíte živoriť v práci osem hodín denne za mizerný plat. Sféra IT prosperuje a nie je to len o programovaní a neustálom sedení pri počítači. Teraz je ten správny čas na zmenu. Stačí sa prihlásiť na bezplatný IT kurz od Accenture na urobzmenu.sk. Kurz je v hodnote až 2 000 eur a vy ho môžete mať teraz bezplatne. Ideálna kariéra možno neexistuje a na každej práci nájdete niečo, čo vám po čase prestane vyhovovať.

Neopakovateľná možnosť

Teraz však máte neopakovateľnú možnosť urobiť niečo pre svoju budúcnosť a tento kurz vám v tom môže pomôcť. Počet miest je obmedzený a čím skôr sa prihlásite, tým väčšia je šanca, že budete patriť medzi vybranú dvadsiatku dievčat a žien, ktoré sa budú môcť posunúť ďalej a spoločne zbúrať stereotypy, ktoré sa s touto profesiou spájajú. Aby toho nebolo málo, môžete získať štipendium až v hodnote 500 eur.

Je to pre vás?

Pochybujete o tom, či sa to pre vás hodí? Ak si odpoviete aspoň na jeden z týchto bodov áno, tak by ste jednoznačne mali do toho ísť.

Zaujímate sa o nové technológie?

Chcete zmeniť svoje zameranie?

Ste absolventkou strojníckej, stavebnej, chemickej či matematickej fakulty?

Máte skúsenosti s IT svetom?

Pracujete v oblasti štatistiky či s dátami?

Nie je to len o programovaní

Mylne by ste možno predpokladali, že sa len budete učiť ako programovať, no to je len zlomok. Obsahom kurzu sú aj základy dizajnovania webstránok, základy rôznych programovacích jazykov, vytvorenie interaktívnej webstránky či navrhovanie vlastných aplikácií. Navyše, učiť vás budú odborníci z Accenture s dlhoročnou praxou v IT. Do kurzu sa však dostane len 20 najlepších uchádzačiek. Všetky potrebné informácie sa dozviete na stránke urobzmenu.sk.

Ako budú kurzy prebiehať?

Kurzy budú prebiehať v priestoroch Accenture v Bratislave alebo online, všetko záleží od epidemiologickej situácie, a to 2 až 4 hodiny. Aby ste ho absolvovali, potrebujete aspoň 80 % účasť a absolvovanie záverečného testu. Termín bude od 1. marca do 30. apríla 2021.

Pokiaľ sa vám daná ponuka zapáčila a máte záujem o búranie stereotypov v IT sfére a zároveň sa chcete naučiť niečo, čo vás dokáže posunúť ďalej, pozrite sa na stránku urobzmenu.sk.

V spolupráci s Accenture