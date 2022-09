Hitlerov krajčír Hugo Boss: Obliekal nacistov, v továrňach pracovali zajatci. Takáto je odvrátená stránka známej značky

Najväčšie svetové odevné značky majú okrem nablýskaných módnych prehliadok, vysokých cenoviek a úspešných kolekcií často aj bohatý historický vývoj, vďaka ktorému dnes môžu zastávať tie najvyššie miesta vo svete módy. To pochopiteľne platí aj pre značku Hugo Boss, s ktorou sa ale okrem úspechu spájajú aj menej pozitívne, ba až kontroverzné veci.

V článku sa dozviete: z akých pomerov pochádzal Hugo Boss;

aká bola jeho podnikateľská vízia;

prečo mu spolupráca s nacistami pomohla;

ako dopadla jeho firma po vojne.

Detstvo a mladosť

Hugo Ferdinand Boss sa narodil 8. júla 1885 v nemeckom meste Metzingen do rodiny takzvanej strednej triedy. Jeho otec vlastnil a prevádzkoval obchod so spodnou bielizňou, pričom samotný Hugo bol najmladším z piatich detí. Bohužiaľ, detstvo prežil len on a jeho dve sestry, čo z neho napokon urobilo dediča rodinného podniku. Už od mlada sa tak, pochopiteľne, zaujímal o odevný priemysel a módu.

Podobne ako jeho otec, chcel mladý Hugo podnikať a prihlásil sa tak na obchodnícku školu, ktorú aj doštudoval. Medzi rokmi 1903 až 1905 si odkrútil vojenskú službu v nemeckej armáde, no jeho jasnou víziou bolo podnikanie. Cesta k vlastnému biznisu však bola tŕnistá. Najprv pracoval v mlyne, neskôr v tkáčovni v meste Konstanz, no jeho očakávania to nenaplnilo a po viacerých neúspechoch bol nútený vrátiť sa do svojho rodného mesta, kde prebral rodinný podnik so spodnou bielizňou.

Ani táto kapitola jeho života však netrvala dlho a bola prerušená. V Európe vypukla v roku 1914 prvá svetová vojna, ktorej hlavným aktérom bolo práve Nemecko. Niektoré zdroje uvádzajú, že bol nútený narukovať, no väčšina historikov sa zhoduje v tom, že mladý Hugo Boss bol tvrdým nacionalistom a službu národu bral ako česť. Na fronte bojoval až do skončenia vojny v roku 1918. Nemecko vo veľkom konflikte utrpelo porážku, ktorá znamenala najmä pre nacionalistov ako Hugo veľmi tvrdý úder.

Začiatok niečoho veľkého

Hugo sa po skončení vojny vrátil domov a ešte chvíľu pokračoval v spravovaní rodinného podniku, no už s konkrétnym plánom v hlave. Netrvalo dlho a svoje sny pretavil do reality – v roku 1923 v skromných pomeroch svojho rodného mesta založil rovnomennú značku Hugo Boss AG, a to aj bez väčších skúseností z odevného priemyslu. Firma spočiatku šila košele, kabáty a neskôr športové či pracovné oblečenie.

Podmienky na rozbehnutie vlastného biznisu však v tej dobe neboli po nemeckej prehre vo vojne najlepšie, nakoľko krajina čelila hospodárskej depresii. Značka Hugo Boss prakticky skrachovala a bola na pokraji úplného zatvorenia. Veriteľov však Hugo presvedčil, aby mu nechali aspoň šesť šijacích strojov. Práve s nimi reštartoval ambiciózny obchodník svoju značku a po prebudovaní začal tvrdo pracovať na jej záchrane, čo sa mu napokon podarilo.

Za „zmŕtvychvstaním“ spoločnosti ale nebola len tvrdá práca. V roku 1931 vstúpil Hugo Boss do NSDAP (Národnosocialistická nemecká robotnícka strana), v zahraničí nazývanej aj „Nazi Party.“ Práve v tomto bode sa začína veľmi kontroverzná kapitola nielen Hugovho života, ale aj samotnej značky. Samotný Boss neskôr obhajoval svoj vstup do strany a označoval to len ako pragmatický krok, ktorý mal prispieť k záchrane jeho biznisu. Historici sa však zhodujú, že majiteľ slávnej značky k ideológii NSDAP vzhliadal rovnako, ako neskôr k Adolfovi Hitlerovi.

„Hitlerov krajčír“

Boss vstúpil do strany ako sponzorský člen SS a postupne stúpal na vyššie a vyššie priečky. S nástupom Adolfa Hitlera sa strana začala masívne rozrastať a naberala na popularite, čo v konečnom dôsledku pomáhalo aj spoločnosti Hugo Boss AG. Hugo sa stal okrem iného členom odborovej organizácie Nemecký pracovný front a napojený bol aj na ďalšie projekty, ktoré mu zvyšovali vplyv.

Z malej odevnej spoločnosti sa čoskoro stal jeden z najväčších módnych domov v krajine. Hugo Boss sa stal licencovaným dodávateľom uniforiem pre rôzne organizácie nacistickej strany ako SA, SS a Hitlerjugend. V roku 1937 už predstavovali pre nemeckého podnikateľa objednávky strany prakticky jediný biznis. V roku 1938 vyrobil Boss aj uniformu Wehrmachtu a blížiaca sa vojna znásobovala jeho zisky. Móda patrila medzi silný propagandistický nástroj, čo hralo Hugovi do karát.

S rastúcim počtom členov strany sa zvyšoval aj dopyt po oblečení značky Hugo Boss, čo platilo aj počas vojny. Druhá svetová vojna predstavovala dovtedajší vrchol Bossovho podnikania, no dokázateľne sa spája aj s ďalšími kontroverziami, a to hlavne so zamestnávaním vojnových zajatcov – predovšetkým Poliakov a Francúzov. Vrcholné manažérske posty v spoločnosti zastávali iba nacionalisti a existujú aj fotografie, na ktorých je Hugo Boss s Adolfom Hitlerom v jeho apartmáne.

Z týchto skutočností tak vyplynula aj zriedka používaná Hugova prezývka – Hitlerov krajčír. Nič však netrvá večne a to platilo aj v prípade príbehu NSDAP a Huga Bossa. Vojna sa skončila v roku 1945 a podsúvala sa otázka, čo bude ďalej. Navyše so zreteľom na skutočnosť, že v rámci denacifikačných procesov začali padať hlavy takmer všetkých vrcholných predstaviteľov a sympatizantov nacistického režimu.

Dodnes nie je známe a nepodarilo sa potvrdiť, či bol Hugo Boss zapletený do zverstiev nacistického režimu, pre ktorý dodával oblečenie. Denacifikačný proces ale dobehol aj jeho a bol označený za podporovateľa a beneficienta nacistického režimu, za čo mu bola udelená vysoká pokuta a bol zbavený práva voliť, ako aj viesť vlastnú firmu. Kým mu bolo toto právo odňaté, šil po vojne uniformy pre poštárov a železničiarov.

Povojnové obdobie a smrť zakladateľa

Po tom, čo bol zbavený možnosti viesť svoju firmu, musel nájsť nového majiteľa. Tým sa stal jeho zať Eugen Holy, ktorý sa snažil nadviazať na úspešné vojnové obdobie. Životná kapitola Huga Bossa sa definitívne uzavrela jeho smrťou len tri roky po skončení druhej svetovej vojny. Aj keď by sa mohlo zdať, že spoločnosť nemôže prežiť takéto silné zásahy, opak bol pravdou.

Eugen Holy začal po roku 1950 s výrobou pánskych oblekov, ktoré sa neskôr stali populárne po celom svete. Zásluhu na tom mali najmä jeho synovia Uwe a Jochen, ktorí expandovali medzinárodne. Značka Hugo Boss rozšírila portfólio svojich výrobkov a nadviazala rôzne zaujímavé komerčné spolupráce, ktoré ju ešte viac spopularizovali. V súčasnosti má táto módna firma viac ako 1100 predajní po celom svete a jej produkty patria medzi najpopulárnejšie na trhu.