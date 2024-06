Herečka vyzradila tajomstvo, ktoré mnohých ľudí poteší. Toto sú detaily ďalšieho pokračovania filmu Šťastný nový rok

Obľúbená komédia Šťastný nový rok sa dočká ďalšieho pokračovania. Prezradila to jedna z hlavných predstaviteliek, herečka Antónia Lišková.

Herečka Antónia Lišková, ktorá svoju umeleckú kariéru naplno rozbehla v Taliansku, prehovorila o pokračovaní obľúbenej komédie na filmovom festivale Art Film Košice. Zachytil to portál Diva. „Nič viac k tomu nemôžem prezradiť, len to, že budeme nakrúcať trojku. Veľmi sa na to teším, lebo my sme taká úžasná partia už od natáčania Mileniek. Stali sa z nás kamarátky aj v reálnom živote, takže pre mňa to bude akoby som sa vracala do rodiny,“ prezradila.

Viac informácií nie je jasných

Ďalšie detaily zatiaľ nie sú známe, no tretie pokračovanie pre mnohých nie je prekvapením. Už jednotka dosahovala výraznú návštevnosť a sledovanosť v televíziách a svoj úspech si zopakovala v roku 2022 s názvom Šťastný nový rok: Dobro došli, ktorý sa v roku 2022 objavil v rebríčku TOP 10 divácky najsledovanejších filmov.

Nenáročná komédia o štyroch kamarátkach síce nemá na ČSFD vysoké hodnotenia, jednotka dosiahla 47 percent a dvojka len 35 percent, ale medzi divákmi si oba filmy našli svojich fanúšikov. Štvorica herečiek Antónia Lišková, Táňa Pauhofová, Gabriela Marcinková a Zuzana Norisová spoločne účinkovali aj v seriáli Milenky od Jakuba Kronera a Adriany Kronerovej.