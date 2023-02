Herečka a modelka Emily Ratajkowski vysvetlila, ako sa správne číta jej meno: Doteraz to robil každý zle

Emily Ratajkowski je americká herečka a modelka, ktorá svojím zovňajškom púta už roky množstvo pozornosti. Paradoxne, aj keď je na scéne pomerne dlho, ľudia až do dnes vyslovovali jej meno zle. Vo videu, ktoré sa objavilo na TikToku len pred pár dňami, konečne vysvetlila, ako by to malo znieť správne, píše LAD Bible.

Gone Girl, We Are Your Friends či Hot Girls Wanted sú snímky, v ktorých sa objavila aj americká kráska Emily Ratajkowski. Ide o tvár svetového šoubiznisu, ktorá sa síce narodila v Anglicku, no vyrastala v Kalifornii. Sama o sebe hovorí, že jej pôvod z otcovej strany je poľsko-izraelský.

Dnes 31-ročná matka jedného syna, ktorá v súčasnosti žije už bez niekdajšieho partnera a otca ich spoločného potomka, bola v mladosti nádejnou futbalistkou aj baletkou, no zlákala ju cesta modelky a herečky. Rok strávila aj na kalifornskej univerzite.

Video sa stalo na TikToku populárnym

Jej primárnou prácou je však modeling a pózovanie pre rôzne značky po celom svete. Práve na jednej z týchto akcií sa v posledných dňoch konečne vyjadrila k tomu, ako správne čítať jej priezvisko. Video, ktoré uverejnila luxusná americká módna značka Tory Burch na TikToku, šokovalo veľkú časť najmä jej amerických a všeobecne anglicky hovoriacich fanúšikov.

Po otázke od moderátorky, že ako sa vlastne správne vyslovuje jej priezvisko, odvetila: „Rat-ah-KOV-ska“, čo mierne zaskočilo nielen dámu s mikrofónom, ale aj komentujúcich ľudí na sociálnych sieťach. Doteraz ju totiž väčšina ľudí považovala za „Rata-cow-ski“, čo je teda určite zle.

Nemá to nič spoločné s kravou

Veci sa konečne dali na pravú mieru, keďže doteraz si viacero ľudí pomáhalo pri vyslovovaní jej mena aj so slovom „cow“, čo je teda v preklade z anglického jazyka krava. Herečka vo videu ďalej opisuje, že zvláštnu výslovnosť má na svedomí fakt, že má poľský pôvod, kde sa toto meno gramaticky správe vyslovuje Ratakovska, nie Ratakovski.

Pre Slováka to nemusí byť až tak podivuhodné, keďže Poliaci sú naši severní susedia a s ich jazykom sa stretávame možno častejšie, než ľudia z americkej módnej brandže.