Herec Ashton Kutcher takmer zomrel: Vzácna choroba mi vzala zrak aj sluch, na nohy som sa staval rok

Populárny herec Ashton Kutcher je známy z viacerých úspešných filmov či seriálov. Najnovšie sa objavil v šou so známym dobrodruhom Bearom Gryllsom, ktorému sa otvorene priznal k tomu, že trpel veľmi zriedkavou autoimunitnou poruchou.

Americký herec a producent sa nedávno objavil v šou známeho Brita, Edwarda „Beara“ Gryllsa. Relácia Running Wild with Bear Grylls beží na stanici National Geographic, kde 44-ročný herec prezradil expertovi na prežitie celebrít detaily o svojej hroznej chorobe.

Stalo sa to pred dvoma rokmi

Gryllsovi povedal: „Pred dvoma rokmi som mal túto zvláštnu, super vzácnu formu vaskulitídy, ktorá mi napríklad vyradila zrak, vyradila sluch, vyradila celú moju rovnováhu. Trvalo mi asi rok, kým som to všetko vyliečil a postavil sa späť na nohy,“ cituje Kutcherovu výpoveď portál LAD Bible.

Vaskulitída sa vyskytuje vtedy, keď váš imunitný systém začne útočiť na zdravé krvné cievy v rámci reakcie na zranenie alebo infekciu, čo spôsobí, že sa zduria alebo zúžia. Kutcher ďalej opísal svoj hrozný zážitok a dodal:

„Naozaj si to (zdravie, pozn.) nevážime, kým to nestrácame. Kým nepočujete, že neviem, či ešte niekedy budem môcť vidieť, neviem, či ešte niekedy budem môcť počuť, neviem, či budem ešte niekedy budem môcť chodiť. Mám šťastie, že ešte vôbec žijem.“

Tento druh choroby má rôzne prejavy. Môže sa rozšíriť od malého problému, ktorý postihuje napríklad iba kožu, až po vážne ochorenie, ktoré spôsobuje problémy so srdcom alebo obličkami.

Mal kúpenú letenku do vesmíru

Ashton Kutcher je ženatý s herečkou ukrajinského pôvodu, Milou Kunis. Pár má dve deti vo veku päť a sedem rokov.

Začiatkom tohto roka Ashton prezradil, že ho Mila presvedčila, aby vrátil letenku do vesmíru, kam mal letieť so spoločnosťou Richarda Bransona, Virgin Galactic. „Keď som sa oženil a narodili sa mi deti, moja žena ma v podstate povzbudila, že ísť do vesmíru, keď máme malé deti, to by nebolo veľmi rozumné rodinné rozhodnutie,“ cituje LAD Bible tvár novej generácie seriálu Dva a pol chlapa.