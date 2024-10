Helena Vondráčková prezradila tajomstvo zo svojho života, o ktorom vie málokto. Mnohých prekvapí, čo robila, keď bola dievča

Žne úspechy všade, kam sa pohne. Neexistuje hádam nikto, kto by nepoznal obľúbenú speváčku a nepospevoval si legendárnu skladbu Dlouhá noc. Mohlo by sa zdať, že človeka už ničím neprekvapí, no napriek tomu mnohých zaskočí jedna vec.

Spevácka diva Helena Vondráčková je dlhé roky v spokojnom manželstve, ako sme vás informovali v predošlom článku. Jej vzťah s Martinom je postavený na tolerancii, dôvere, optimizme a nechýba mu tiež zamilovanosť. To však nie je všetko, čo prispieva k šťastnému manželstvu.

Na Slovensku ako doma

Dôvod na úsmev má speváčka aj čo sa týka práce, ktorej neustále pribúda. Hoci na hudobnej scéne je už neuveriteľných 60 rokov, nikomu by nenapadla jedna vec. Očividne ide o niečo, čo speváčka tajila pred ostatnými dlhé roky, keďže podľa jej slov o tom vie málokto. Súvisí to s jej pripravovaným koncertom Helena, na ktorý sa môžu tešiť Slováci už v novembri. Zaznejú jej najväčšie hity a na pódiu sa objavia tiež hostia Olga Lounová a Sagvan Tofi, ako píšu Topky.

Helena Vondráčková sa cíti na Slovensku ako doma – zamilovala si u nás atmosféru krajiny, a taktiež neodolá ani našej kuchyni. „Halušky. Ja milujem halušky, milujem ovčie syry. Málokto to vie, ale keď som bola dievča, jazdili sme s našou triednou s pani učiteľkou do Tatier a robili sme pešie túry po všetkých chatách a kopcoch. A nielen Vysoké Tatry, ale aj Slovenský raj, všetky tie rebríky mám vyšliapané… krása… nádhera,“ zaspomínala si legendárna speváčka na staré časy.

Venovala sa športom