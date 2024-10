Helena Krajčiová prezradila, že rada rozmaznáva svoje deti. Má to však jeden háčik, s ktorým musia počítať

Známa herečka, ktorá účinkovala v mnohých televíznych projektoch vrátane seriálu Panelák, by svojim deťom, Anike a Kryštofovi, dala aj posledné. Ako sa však priznala, všetko má svoje hranice. Platí to aj v tom, čo svojim deťom dovolí.

Kam putuje najviac peňazí?

Hosťuje v Slovenskom národnom divadle a taktiež pôsobí ako speváčka v skupine Fragile. Henrieta Krajčiová si nemôže sťažovať na nedostatok pracovných aktivít, no taktiež ani na svoj súkromný život, ktorý jej spestrujú dve deti. Hoci jej spôsobujú nemalé výdavky, rozhodne jej to nevadí, ako naznačila pre Topky.

Príspevok, ktorý zdieľa Helena Krajciova (@helena_krajciova)



„Rozmýšľam. Akože momentálne podľa mňa, že najviac na deti, lebo to je nekonečný priestor, kde proste sypete a vlastne vám to neprichádza ako nejaká ujma, lebo tam to ide najľahšie, tam to človek veľmi nezvažuje. To je proste pre deti a máte v hlave, že toto je potrebné, tak to proste zaplatíte,“ priznala herečka, na čo míňa najviac peňazí.

Toto im dopraje