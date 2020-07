HBO už začalo s hľadaním tvárí do nového seriálu zo sveta Game of Thrones. Novinka bude vyzerať celkom inak

Nový seriál zo sveta kultového hitu Game of Thrones už začína naberať reálne kontúry. A to aj napriek tomu, že je o ňom známych len veľmi málo informácií. HBO, ktoré bude prequel s názvom House of the Dragon vysielať, chce fanúšikov udržať v napätí čo najdlhšie sa bude dať. Aj preto s pikoškami zo zákulisia narába veľmi oaptrne.

Ako však najnovšie zdroj blízky stanici HBO i tvorcom seriálového prequelu prezradil magazínu Entertainment Weekly, s hľadaním vhodných adeptov na stvárnenie hlavných postáv sa už začalo.

Nový príbeh, nové postavy

Projekt House of the Dragon má byť prvým seriálom zo sveta GoT, v ktorom uvidíme celkom nové postavy. Scenár bude vychádzať z knižky Oheň a krv (Fire & Blood) autora Georga R. R. Martina a mapovať bude príbeh rodu Targaryenovcov. Zasadený bude do obdobia 300 rokov pred udalosťami hlavnej dejovej línie GoT, čo tvorcom poskytuje priestor na celkom nové a doposiaľ neznáme príbehy, ktoré môžu divákom vyrozprávať.

Hlavným tvorcom seriálu je Ryan Condal spolu s Miguelom Sapochnikom, ktorý už fanúšikom GoT svoj talent predviedol pri réžii epizód The Battle of the Bastards či The Winds of Winter. Sapochnik zároveň zrežíruje aj pilotnú epizódu nového seriálu a aj niektoré zo zvyšných. HBO si na začiatok objednalo 10-dielnu prvú sériu. To je však všetko, čo o novinke vieme.

Antologický projekt?

Tvorcovia zatiaľ neprezradili, aké postavy príbeh House of the Dragon predstaví. Ako portál EW uviedol, mnohí špekulujú, že by sme mohli vidieť hneď niekoľko postáv z knižnej predlohy Oheň a krv. Tá totiž pokrýva až 150 rokov diania vo Westerose a sleduje vzostup a pád mocného rodu Tararyenovcov a niektorých jeho vládcov.

Dôveryhodné zdroje, na ktoré sa magazín EW odvoláva, uviedli, že v určitom bode seriálu by sme sa mali dočkať aj v GoT často spomínanej bitky Tanca drakov (Dance of Dragons), ktorá rozdelila Westeros. A práve udalosti v novom seriáli by k nej mali postupne smerovať. Či to tak však bude, ukáže až hotové dielo. Ten sa do vysielania dostane niekedy v roku 2022.

Mnoho fanúšikov tiež na fanweboch špekuluje, že tvorcovia nám príbehovo predostrú celkom iný projekt, než bol GoT. Podľa EW tvrdia, že v prípade House of the Dragon by mohlo ísť o antologický seriál a každá jedna jeho séria by sa točila okolo príbehu jedného vládcu z rodu Targaryenovcov. To by znamenalo, že v každej sérii by sme videli celkom nové postavy.