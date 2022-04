Hajlujúci ruský pretekár už pozná trest za svoj čin. Za nacistické gesto prišiel o licenciu

Mladý Rus Arťom Severiučin, ktorý súťaží pod talianskou vlajkou, totiž po triumfe vo svojej kategórii na stupňoch víťazov pri talianskej hymne zdvihol pravicu.

Video s nacistickým pozdravom ruského mladíka a následným smiechom veľmi rýchlo obletelo svet prostredníctvom sociálnych sietí. „Okamžite sme začali vyšetrovať neakceptovateľné správanie pána Severiuchin,“ informovala FIA, ktorej sídlo je v Paríži. Celý článok o tejto téme nájdete na tomto odkaze.

O necelých 24 hodín po tom však uzrelo svetlo sveta aj vyjadrenie samotného mladíka, ktorý vo videu popiera hajlovanie a odmieta podporu nacizmu, fašizmu či akéhokoľvek extrémizmu.

#Russian driver Artyom Severyukhin, competing under the Italian flag at the #European Junior Karting Championship, showed a #Nazi salute at the awards ceremony.

He competing under the #Italian flag because of the sanctions imposed on #Russia. pic.twitter.com/q4wOGHPsvR

— NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022