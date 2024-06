Hádky a pravda o ich skutočnom vzťahu. Takto bude vyzerať reality šou Jasminy a Rytmusa, fanúšikovia ich uvidia tak ako nikdy predtým

Len nedávno Jasmina Alagič a jej manžel Patrik Rytmus Vrbovský oznámili, že dávajú zbohom súkromiu a začínajú s nakrúcaním novej reality šou, ktorá bude mapovať ich život.

Ako sme vás už predtým informovali, za projektom stojí riaditeľka módnej televízie, producentka a dramaturgička Gabriela Drobová Ruman, ktorá je aj ich blízkou priateľkou. „S Jasminou sme sa o takomto projekte rozprávali už dva roky a povedali sme si, poďme do toho, už je ten správny čas…“ povedala. Zároveň dodala, že v tomto roku oslavujú piate výročie svadby a ich vzťah je úplne iný, ako by si ľudia mysleli. „Veľmi som cítila, že chcem ukázať ľuďom, akí sú naozaj. Je nejaká predstava z médií, no aký majú oni vzťah, ako sa navzájom podporujú, to nech ľudia vidia.“

Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)

Čo všetko fanúšikovia uvidia?

Jasmina o novinke informovala už vo februári prostredníctvom videa na sociálnych sieťach. Teraz však portál Topky prišiel s ďalšou novinkou o tom, ako bude ich reality šou vyzerať a ako ich život nabral úplne iný rozmer. „To najhlbšie súkromie si budeme strážiť aj naďalej, no všetko to, čo sme dávali doteraz von cez sociálne siete, je zároveň to, čomu sa budeme venovať hlbšie. Chceme, aby ľudia spoznali Jasminu a Paťa, akí v realite sú, aby spoznali hlbšie naše rodiny, ale aj to, že nás vzťah nie je zďaleka ideálny, ale pracujeme na ňom. Na Instagrame totiž všetko pôsobí dokonalo a my budeme mať možnosť ukázať pravdu,“ prezradila Jasmina.

Chcú byť autentickí

Ďalej vysvetlila, že veľmi dobre vie, akú silu majú sociálne siete a aj preto sa pustili do reality šou. Vysvetlila, že aj oni sa doma s Patrikom hádajú, nerozumejú si vo výchove Sanela a majú veľmi veľa práce, čo sa nie vždy dá zlúčiť dokopy bez konfliktov. Chcú však ľuďom ukázať, že riešia presne také bežné a každodenné problémy, ako aj ostatné páry. Jasmina prezradila, že v šou ukážu aj to, ako riešia konflikty a že spolu s Paťom hlavne veľa komunikujú, a to im pomáha. Súčasťou reality šou budú aj ich rodina a priatelia a snažia sa, aby bola čo najviac autentická.

