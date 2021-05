Gröhlingov plán otvárania škôl: Vo viac ako 40 okresoch sa od pondelka otvárajú stredné školy, test netreba

Od budúceho pondelka (10. mája.) nebude podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze. ​Celkovo budú bordové dva okresy, červených 33 a v ružovej fáze ich bude 44. Vyplýva to z návrhu, ktorý preložil na vláde minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Vláda ho na rokovaní schválila.

Rozdelenie okresov platné od 10. mája

​V treťom stupni varovania (bordová fáza) majú byť okresy:

Myjava

Považská Bystrica

V druhom stupni varovania (červená fáza)majú byť okresy:

Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Ilava, Kežmarok, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Martin, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, Prešov, Revúca, Ružomberok, Sabinov, Sobrance, Stará Ľubovňa, Svidník, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín

Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica

Žiar nad Hronom, Zvolen

V prvom stupni varovania (ružová fáza) majú byť okresy:

Bratislava I.-V., Brezno, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Komárno, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Michalovce, Námestovo, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poltár, Poprad, Prievidza, Púchov, Rimavská Sobota, Rožňava, Šaľa, Senec, Senica, Skalica, Snina, Spišská Nová Ves, Stropkov, Topoľčany, Trebišov, Žilina, Zlaté Moravce

Od 26. apríla sa školy oficiálne riadia regionálnym COVID automatom. Znamená to, že v bordových okresoch sa otvoria 8. a 9. ročníky tak, ako to bolo aj tento týždeň, ďalšie ročníky ostávajú zatvorené. Pôjde už len o 2 okresy. V červených sa môže otvoriť komplet 2. stupeň a aj prvé 4 ročníky gymnázií – týkať sa to bude 33 okresov. Ružových okresov máme 44 a otvárajú sa ročníky stredných škôl.

Budúci týždeň bude zlomový, pretože cez 40 okresov bude kompletne otvárať okrem materských škôl a celých základných škôl aj stredné školy. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Aktualizovaná mapa COVID školského automatu platná od 10. mája 2021 je zverejnená na tejto webovej stránke.

Žiaci už nepotrebujú test

Žiaci od štvrtka 29. apríla nepotrebujú do škôl a školských zariadení test na COVID-19. Zmenu priniesla vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

“Umožňuje sa vstup žiakov druhého stupňa základnej školy, strednej školy alebo poslucháčov jazykovej školy bez testu do škôl a školských zariadení, ako aj na prijímacie pohovory na vysokú školu,” spresnil Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ. Doplnil, že učitelia sú v režime ako ostatní zamestnanci, teda podľa COVID automatu. Doteraz bol povinný najviac sedem dní starý test bez ohľadu na farbu okresu.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu avizovalo, že testovanie školákov sa zmení na intervenčné. Testovať sa bude cielene v prípade podozrenia či potvrdenia nákazy.