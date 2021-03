Gröhling ruší tohtoročné maturity. Písomné sa nebudú konať vôbec, pri ústnych sa berie do úvahy priemer

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v zastúpení ministra Branislava Gröhlinga dnes informovalo o maturitných skúškach. Externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 sa zrušila ešte v januári. Ako to nakoniec bude s ústnou a písomnou formou?

Niektoré nariadenia vydal minister Gröhling ešte v januári. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa mala pôvodne uskutočniť v termíne od 12. apríla. Ústna forma internej časti mala byť v termínoch od 17. mája. K termínu konania a podmienkam realizácie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, teda slohovej práce, sa malo vyjadriť aj konzílium odborníkov a epidemiológov.

Maturita tento rok nebude

Druhá vlna koronavírusu zasiahla krajinu viac, ako sa čakalo. Ministerstvo školstva sa snažilo, aby študentom a zamestnancom čo najskôr umožnilo návrat do škôl. Podarilo sa to aj vďaka prednostnému očkovaniu. Školy postupovali celý čas mimoriadne zodpovedne. Epidemiológovia však ešte stále neschválili otvorenie mnohých internátov.

Minister Gröhling dnes oznámil, že v školskom roku 2020/2021 sa maturitné skúšky rušia a to aj písomné aj ústne. Známka pri ústnych sa vypočíta z aritmetického priemeru známok z predmetu a zo známok z posledných dvoch vysvedčení. Systém je teda nastavený tak isto, ako minulý rok. Pokiaľ žiak nebude s výslednou známkou súhlasiť, bude môcť požiadať o absolvovanie maturity. V tom prípade skúšku absolvuje od 31. mája.

Ak študent bude chcieť, môže sa klasickej maturity zúčastniť, prebiehať to bude rovnako, ako minulý rok. Žiaci posledných ročníkov sa ale stále musia zúčastňovať vyučovania a naplniť tak dochádzku. V opačnom prípade im hrozia komisionálne skúšky.

Rozhodnutie je definitívne

„Systém pre tento rok je teda nastavený tak isto, ako bol nastavený pre minulý rok,“ povedal minister s tým, že v prípade osemročných študijných programov sa budú zohľadňovať vysvedčenia za posledné štyri roky. Do tretieho mája by podľa neho riaditelia škôl mali určiť skupinu príbuzných predmetov, ktoré sa budú počítať do výslednej známky.

„Do desiateho mája prebehne koncoročná klasifikácia vrátane komisionálnych skúšok,“ povedal Gröhling s tým, že spriemerovanú známku dostane žiak 19. mája. Maturita podľa priemeru sa podľa ministra vzťahuje na štyri povinné predmety. Ak má žiak piaty alebo šiesty dobrovoľný predmet, maturuje z neho ústne, rovnako ako minulý rok, alebo môže do 30. apríla zrušiť skúšku tohto predmetu. Tento model je podľa ministra pre aktuálny školský rok definitívny. „Toto rozhodnutie je konečné podpísané, zverejnené,“ uviedol šéf rezortu školstva s tým, že podrobnosti nájdu riaditelia na webovej stránke ministerstva.

Podľa Gröhlinga bude v tejto súvislosti potrebné uvažovať o forme ukončovania stredoškolského štúdia do budúcnosti. Konkrétne je podľa ministra vhodné uvažovať nad tým, či by sa priemerná známka zo štúdia nemala započítavať do maturitnej známky. „Alebo či by maturita nemohla prebiehať inou formou, napríklad formou samostatnej práce a projektu,“ skonštatoval.

Pokiaľ ide o deviatakov zo základných škôl, o spôsobe organizovania prijímačiek na stredné školy rezort podľa Gröhlinga rozhodne v najbližších týždňoch.