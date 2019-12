Gorila sa narodila so vzácnou anomáliou. Jej ruka, ktorá pripomína tú ľudskú, prekvapila ľudí

Hovorí sa, že to, čo odlišuje zviera od človeka, je kultúra. Radi si však myslíme, že sme pánmi tvorstva a zvieratá nám majú slúžiť. Táto gorila so vzácnou anomáliou je ale dôkazom toho, že so zvieratami toho máme spoločného viac, ako sa mnohí nazdávajú.

Anaka oslavovala šieste narodeniny

Ako informuje portál BoredPanda, zoologická záhrada v Atlante pred časom usporiadala veľkú oslavu. Miestny obyvateľ, samička gorily menom Anaka, totiž oslavovala svoje šieste narodeniny. Neodmysliteľnou súčasťou osláv sú v súčasnosti nielen darčeky a dobré jedlo, ale aj množstvo fotografií. Aj pracovníci atlantskej zoologickej záhrady urobili niekoľko záberov a práve tie uchvátili svet.

Zamestnanci zoologickej záhrady uverejnili niekoľko záberov aj na Facebooku a takmer okamžite zaplavili oslávenkyňu priania od veľkého množstva ľudí. Kým sa blahoželania sypali, niektorí pozorní gratulanti si všimli zaujímavý detail. Samička gorily má na ruke pigmentovú škvrnu. Na rozdiel od zvyšku pokožky je toto miesto ružové, nie tmavé. Aj keď by na pigmentovej škvrne bežne nebolo nič zvláštne, u malej gorily si škvrna získala množstvo pozornosti. Ak sa totiž prizriete lepšie, ruka s pigmentovou škvrnou pripomína ľudskú.

Gorilia ruka pripomína ľudskú

Podobnosť je celkom pochopiteľná, vzhľadom na to, že podobne ako človek, aj gorila má palec v opozícii, teda v postavení oproti ostatným prstom ruky. Okrem toho, aj gorila má jedinečné odtlačky prstov, a to na prstoch rúk aj nôh. Podobne ako u človeka, aj u goríl je tento jav neraz využívaný na identifikáciu jedinca. Jedinečné odtlačky prstov však majú nielen gorily, ale všetky primáty.

Od ostatných zvierat sa gorily výrazne líšia jednou zaujímavosťou, a to tým, že nemajú pazúry, ale na prstoch nôh aj rúk majú nechty, ktoré výrazne pripomínajú tie ľudské. Vďaka nim sa môžu pohodlne poškrabať, čistiť, oškrabávať predmety či ich otvárať.

Anaka je jedinečná

Zamestnanci zoologickej záhrady sa vyjadrili, že malá gorila Anaka je jedinečná nielen vďaka svojej ruke, výnimočná je totiž aj jej osobnosť. Na Facebooku jej opatrovatelia píšu, že sa neraz vyšplhá svojim súrodencom na chrbát a vozí sa na nich a pokiaľ ide o jedlo, urobí všetko pre to, aby získala nad svojou mamou aj súrodencami výhodu.

Ľudia, ktorí fotografie na Facebooku komentovali, sa nazdávali, že pigmentová škvrna na ruke gorily je spôsobená neinfekčným ochorením, ktorému sa hovorí vitiligo. Môže sa objaviť aj u ľudí a spôsobuje, že sa na pokožke objavujú miesta, kde chýba kožný pigment. Najčastejšie sa svetlé škvrny objavujú na prstoch, v okolí očí, úst či kĺbov.

Zamestnanci zoologickej záhrady však podozrenie nepotvrdili. Napísali, že pigmentovú škvrnu má Anaka od narodenia a žiadna iná jej nepribudla, myslia si preto, že ide len o materské znamienko.