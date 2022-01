Z množstva viagry údajne ohluchol, sex mal s viac ako 1000 ženami: Hefner založil Playboy, prispela mu naň aj mama

Hugh Hefner sa preslávil ako zakladateľ najznámejšieho pánskeho časopisu Playboy. Nezostalo však iba pri tom a jeho život sa niesol v znamení búrlivých večierkov a sexu. Je mimoriadne kontroverznou osobnosťou, o ktorej sa ešte v najbližších dňoch bude veľa hovoriť.

Na jednej strane sa mu takmer z ničoho podarilo vybudovať miliónový biznis a meno Hugh Hefner je dnes veľmi dobre známe ľuďom po celom svete. Na začiatku mal nápad, ktorý sa nebál zrealizovať. Viedlo to však až ku pochybným praktikám so ženami, či večierkom, ktorých divokosť si ani nevieme predstaviť. To sa však s príchodom nového dokumentárneho seriálu môže zmeniť a vyzerá to, že jeho fanúšikov čaká poriadne prekvapenie.

Nechceli mu zvýšiť plat o 5 dolárov, tak sa stal milionárom

Skúsenosť, ktorá by niekoho demotivovala, Hefnera posilnila natoľko, až založil magazín Playboy, ktorý spôsobil vo svete sexuálnu revolúciu. V roku 1952 pracoval ako copywriter v časopise Esquire, kde si zažiadal zvýšenie platu o 5 dolárov týždenne, čo by znamenalo, že by zarábal 60 dolárov. Po vojne a vysokej škole bola toto jeho prvá práca, v ktorej sa zamestnal. Keď však bola jeho žiadosť zamietnutá, rozhodol sa nestagnovať a vedomý si svojich schopností, prácu opustil. O niekoľko mesiacov bolo prvé číslo Playboya na svete. Medzitým sa podieľal napríklad aj na práci pre detský časopis.

Na Playboy mu prispela mama, začínal so 600 dolármi

Mal v hlave víziu a nepochyboval o tom, že ju môže uskutočniť. V roku 1953 si zobral pôžičku vo výške 600 dolárov, okrem toho získal 45 investorov, ktorí mu poskytli 8-tisíc dolárov a pomohla mu aj mama, ktorá jeho biznis podporila tisíc dolármi. Hefner neskôr v jednom zo svojich rozhovorov uviedol, že mama mu nedala peniaze, pretože verila v jeho biznis plán, ale preto, lebo verila vo svojho syna.

Z prvého čísla predal 50-tisíc kópií

Prvé číslo Playboya sa v stánkoch objavilo v decembri a rovno s ikonickou Marilyn Monroe na titulnej strane. Dodnes sa traduje, že vzniklo u Hefnera doma v kuchyni. Marilyn bola v tom čase už veľkou hviezdou, a tak bolo jasné, že vidina vidieť jej nahé fotografie a mať ich vďaka časopisu doma v hmatateľnej podobe môže čitateľov pritiahnuť. Neboli nafotené priamo pre Playboy, ale vznikli ešte počas jej ranej kariéry.

Prvé číslo Playboya nemalo označenie ako “prvé”, pretože nebolo isté, či vôbec nejaké ďalšie bude. Avšak predalo sa z neho 50-tisíc kópií. Iba pre zaujímavosť, ak by ste si chceli dnes kúpiť toto číslo a niekto by sa vám ho rozhodol predať, pripravte si poriadne mastnú čiastku. Kópia v dobrom stave stojí aj 5-tisíc dolárov (4 398 eur).

Ako vyzeral úplne prvý magazín Playboy?

Portál History of Yesterday pripravil článok, v ktorom podrobne zhrnul, čo sa v ňom nachádzalo. Vďaka tomu aj my bežní smrteľníci môžeme aspoň virtuálne nahliadnuť do jeho stránok. Dôležité je poznamenať kontext, a to, že v tomto období niečo ako verejná diskusia o sexe bola niečím nepredstaviteľným. Napriek tomu magazín, ktorého cieľovkou bola predovšetkým pánska klientela – konkrétne slobodní muži s otvorenou mysľou aj ku témam sexu -, prerazil. Okrem Marilyn Monroe sa jeho témami stali aj atómová bomba, či knihy Alfreda Kinseyho, v ktorých sa zameriaval napríklad na ženskú sexualitu.

V úvodníku prvého magazínu Playboy stálo, že nie je ani zďaleka určený pre všetkých členov rodiny. “Ak ste niekoho sestra, manželka alebo svokra a siahli ste po mne omylom, odovzdajte ma vášmu mužovi,” snáď nie je nutné dodávať, že tieto slová v tej dobre pozdvihli ešte na jeho atraktivite.

“Čítal som v Playboyi dobré články” nie je iba žartík

Ako cituje BBC Hefnerove slová, nikdy neuvažoval o Playboyi ako o sexuálnom časopise. “Považoval som ho za lifestylový časopis, v ktorom bol sex jednou z podstatných zložiek,” povedal. V čase svojho vydania zapĺňali v stánkoch kategóriu “pre mužov” skôr tematicky založené časopisy týkajúce sa rybárstva alebo poľovníctva. Keď medzi nimi vystavili Playboy, navyše so sex symbolom svojej doby na prednej strane, je zrejmé, prečo sa stal tak rýchlo obľúbeným.

Navyše, skutočne sa v ňom Hefner nezameriaval iba na fotografie odhalených ženských tiel, ale otváral aj tabu témy, ktoré začali rezonovať spoločnosťou. Prezentoval sa ako človek, ktorý súhlasí s homosexuálnymi manželstvami a napriek tomu, že bol sám trikrát ženatý so ženami, sám počas búrlivého obdobia vyskúšal experimentovať so svojou orientáciou. Playboy sa stal hlasom pri kampaniach za liberálne zákony o drogách a rovnako pri téme potratov. Podľa BBC sa tento magazín pre mužov vypracoval natoľko, že v 70. rokoch ponúkal najkvalitnejšie texty na trhu.

Playboy zajačiky museli dodržiavať striktné pravidlá

A ako vznikli playboy zajačiky? Hefner počas svojich vysokoškolských čias rád navštevoval podnik, kde boli čašníčky prezlečené za zajačikov. Táto predstava mu utkvela v pamäti a keď v roku 1960 otvoril svoj prvý z mnohých nočných klubov nazývaný Playboy Club, “zajačiky” v ňom nesmeli chýbať. Ako uvádza Insider, Hefner sa neskôr zdôveril, že nešlo iba o akúsi spomienku na jeho mladícke obdobie, ale zajačika si vybral jednoducho aj preto, že tieto zvieratá sa spájajú s množstvom sexu.

Jeho kluby boli niečím špeciálnym, čo si nemohol dovoliť každý. Platilo sa vysoké členstvo a “zajačiky” museli dodržiavať prísny kódex. Ten hovoril, že je ich povinnosťou byť štíhlymi, nesmeli mať bližšie vzťahy so svojimi klientami, prinášal návod, ako zvodne fajčiť cigaretu či predpisoval minimálnu výšku opätkov, ktoré museli nosiť. Nech to znie v dnešnej spoločnosti akokoľvek nevhodne, nebolo to ani zďaleka to najhoršie, čo Hefner so ženami podnikal.

Sám žil životným štýlom playboya

Daily Mail uverejnil prierez životného štýlu Hugha Hefnera, v ktorom sám prezradil, že v kondícii sa udržiaval sexom a tancom: “S priateľkami trávime 12 hodín denne v posteli. Pozeráme televíziu, hráme hry a počúvame hudbu.” Je známe, že si svoju kanceláriu presťahoval do spálne a aby si to ešte viac spríjemnil, začal si obliekať hodvábne pyžamo aj počas dňa. New York Times zas píše, že nenosil spodnú bielizeň.

Preslávil sa aj svojou Playboy Mansion, za ktorej dverami sa konali legendárne párty. Nemali na nich chýbať drogy, sexuálne hračky, orgie či celebrity. Inak to nebolo ani v lietadle Big Bunny, ktoré rovnako slúžilo na organizovanie večierkov. Sám sa prezentoval ako muž, ktorý mal sex s viac ako 1 000 ženami. Popritom bol trikrát ženatý.

S prvým sexom čakal do svadby, jeho vyvolená ho však podviedla

Kým sa z Hefnera stal najslávnejší playboy všetkých čias, rozhodol sa so sexom počkať až do svadby. Jeho prvou vyvolenou sa stala Millie Williams, s ktorou sa spoznal na vysokej škole. Po tom, ako sa s ňou oženil sa mu po sexe zdôverila, že ona už predtým mala pomer. Túto chvíľu opísal najničivejším momentom svojho života. V tom čase mal 22 rokov. Rozviedli sa až po desiatich rokoch manželstva.

Sex nad zdravie

Sex sa dostal v jeho živote napokon na také miesto, až sa hovorí, že prišiel o sluch v dôsledku nadmerného užívania viagry. Známy je aj výrok “radšej by mal sex, ako by mal sluch,” ktorý sa s týmto dohadom a jeho osobou spája.

Pozlátka, za ktorou sa ukrývalo mnoho temna, čoskoro opadne

Hugh Hefner zomrel 27. septembra 2017 príčinou sepsy. Mal 91 rokov. Teraz, o štyri roky neskôr, vychádza dokument s názvom Secrets of Playboy, ktorý má vo svojich desiatich častiach odhaliť množstvo doteraz nezverejnených skutočností o veciach, ktoré sa odohrávali v jeho súkromí. Prehovoria v ňom ľudia, ktorí s ním čo-to zažili, podľa prvých ukážok je však jasné, že to nebude veselé sledovanie.

Napríklad Hefnerova bývalá priateľka Holly Madison v ukážke opisuje jeho neprimerane agresívnu reakciu iba kvôli tomu, že si ostrihala vlasy. “Kričal na mňa a hovoril, že vyzerám staro a lacno,” hovorí.

Dokument má odhaliť zvrátené rozkazy, ktoré museli jeho priateľky dodržiavať, napríklad nesmeli vychádzať von po deviatej hodine večer a ako píše CNN, očakáva sa, že jeho obdivovatelia zostanú poriadne šokovaní. Množstvo tajomstiev tohto Playboya vyjde na povrch už 24. januára na televíznej stanici A&E a my vás o nich budeme informovať.