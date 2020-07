Fotografia ryby s ľudskými perami dobýja internet. Odborníci však upozorňujú, že je upravená

Hlbiny morí ukrývajú mnohé pozoruhodné živočíchy. Jedným z nich je nepochybne aj ryba z čeľade ostňovcovité, ktorá momentálne koluje internetom. Fotografia zaujme najmä perami a zubami, ktoré sú na nerozoznanie od ľudských.

Fotografiu uverejnil na sociálnej sieti Twitter užívateľ Raff Nasir ešte 2. júla a zobrazuje rybu s perami ako z reklamy na zubnú pastu, píše portál Insider.

„Jej pery sú horúce ako moje,“ napísal Nasir k fotografii.

Mnohí diskutujúci sa Nasira pýtali, či je fotografia pravá a teda, či nebola upravená v grafickom programe. Ten však na takéto komentáre neodpovedal, a tak jej autenticitu nepotvrdil, avšak ani nevyvrátil.

Pravdou je, že ryby ostňovcovité majú atypický tvar úst, avšak niektorí odborníci sa domnievajú, že zuby a ústa boli zámerne upravené tak, aby sa podobali viac na ľudské. Pri pohľade na zaručene neupravené fotografie tejto ryby je úprava zdieľaného záberu viac ako pravdepodobná.

Na fotografiu reagoval doktorand Lufti Afiq Rosli, podľa ktorého záber nie je autentický. Väčšina z týchto rýb nemá takéto zuby, zvyčajne majú v hornom rade dva zuby podobné psím a v spodnom rade iba jeden. To im pomáha lepšie uchopiť a drviť korisť, čo sú zvyčajne lastúrniky nachádzajúce sa na útesoch.

