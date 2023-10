Fotky nezodpovedajú realite, na hostí čaká špina a chlad. Toto ubytovanie v Krakove opisujú ako najhorší zážitok v živote

Mesto Krakov je obľúbenou turistickou destináciou počas celého roka pre ľudí z rôznych kútov sveta. Keďže ide o navštevovanú oblasť, v meste aj v okolí je množstvo ubytovacích zariadení. Niektoré sú pekné a spoľahlivé, iné zas naopak. Príkladom toho horšieho typu sú aj Apartamenty Amber.

Viacero ubytovaní v obľúbených destináciách, kde sa počas roka nachádza stále množstvo turistov, sú na prvý pohľad lákavé, no ten druhý niekedy riadne vyrazí dych. Príkladom je aj sieť apartmánov v Krakove, ktoré pre dobrú dostupnosť navštevujú aj Slováci.

Ide o Apartamenty Amber, pričom v tomto prípade to nie je jeden hotel či ubytovňa, ale niekoľko samostatných apartmánov, ktoré sa nachádzajú v starom meste Krakova. Majiteľ ich na Google opisuje ako päť ubytovacích jednotiek, v ktorých sa môžu ubytovať dvaja ľudia, v niektorých až piati. Dodáva, že ide o miesto so skvelou dostupnosťou a lokalitou, a jeho biznis funguje 15 rokov.

Zima a arogantný majiteľ

Práve zmienka o lokalite je však podľa hodnotiacich ľudí na Google aj Bookingu jedinou dobrou vecou, čo tieto apartmány ponúkajú. Ľudia sa neustále sťažujú najmä na neochotu a aroganciu majiteľa. Vo väčšine recenzií sa tiež spomína to, že fotky na internete sa často vôbec nezhodujú s realitou, ktorá ich v apartmánoch čaká.

„Klamanie a porušovanie práv hosťa. Fotografie na Bookingu nie sú vôbec rovnaké. Apartmány sú hrozné, špinavé. Všetko je špinavé – posteľ, uteráky, kuchyňa, kúpeľňa,“ napísala jedna žena po májovej návšteve apartmánov.

Najhorší zážitok v živote

Svoj zážitok z týchto apartmánov zdieľala aj Češka Barbora: „Najhoršia bola tá zima. V apartmáne nefungovalo kúrenie. Majiteľ ho zapol až po urgovaní a troch správach, ktoré som mu poslala. Navyše, objednala som si a zaplatila izbu pre dvoch, no čakala nás jedna prikrývka a jedno lôžko. Po prosbe majiteľa, či nemôžeme dostať ďalšiu deku, odpísal arogantne, že už 10 rokov majú len jednu deku. Najhorší zážitok v živote.“

Ostatní hostia sa za posledné mesiace sťažovali aj na špinu, ľadovú vodu, zámenu objednaného apartmánu za iný, často pritom zaplatili za drahší a dostali lacnejší, teda menší. Nechýba ani tradičné rušenie rezervácie niekoľko minút/hodín pred ubytovaním, a to bez udania dôvodu. Ak sa teda ocitnete v Krakove, radšej zamierte hocikam inam, než do Apartamenty Amber.

Toto ubytovanie by sa dalo na základe recenzií pokojne korunovať ako najhoršie v celom Krakove, no stále tam existuje niekoľko hotelov, ktoré sú buď dlhodobo mimo prevádzky, alebo proste neprijímajú rezervácie. To teda Apartamenty Amber dáva na „zlatú“ pozíciu toho najhoršieho, čo môžete v Krakove zažiť.