V Indickom oceáne sa nachádza gigantická gravitačná diera. Podľa vedcov spôsobuje významnú anomáliu Zeme

Na istom mieste v Indickom oceáne vedci objavili bod, v ktorom je gravitácia najnižšia na Zemi. Veria, že sa im konečne podarilo prísť na to, čo tento zvláštny jav spôsobuje.

Článok pokračuje pod videom ↓

Dokázať niektorú z teórií je zložité

Zhruba uprostred Indického oceánu sa nachádza priehlbina v gravitačnom poli Zeme, miesto, kde je podľa The Guardian gravitačná sila Zeme najslabšia. Je to preto, že pod týmto miestom sa nachádza menej hmoty, prečo je to ale tak?

Bolo predložených mnoho možných vysvetlení, ale dokázať niektorú z teórií sa ukázalo ako zložité. Debanjan Pal a Attreyee Ghosh z Centra vied o Zemi na Indickom vedeckom inštitúte v Bengalúre v Indii si teraz myslia, že majú odpoveď. Zrekonštruovali tektonické pohyby dosiek a ich pohyby v plášti za posledných 140 rokov.

Čo anomáliu spôsobuje?

Výsledky publikované v časopise Geophysical Research Letters ukazujú, že za vznik gravitačnej diery zrejme môžu prúdy roztavenej horniny, vystupujúce hlboko pod Afrikou, na okraji ponárajúcich sa zvyškov niekdajšieho dna oceánu Tethys. Za ideálnych okolností by bola Zem dokonale guľatá a v každom bode by bola gravitácia rovnaká, píše web zive.cz. V skutočnosti je však v oblasti rovníka o niečo vydutejšia a v oblasti pólov je zase o niečo viac plochá.

Na rôznych miestach na Zemi sa líši aj sila gravitácie, v závislosti od hrúbky zemského plášťa a kôry. Najvýraznejšiu anomáliu nájdete práve v Indickom oceáne. Kvôli rozdielu v gravitácii medzi gravitačnou dierou a okolitou gravitáciou je tu hladina oceánu o 106 metrov nižšie, ako je celosvetový priemer.

Výrony roztavených hornín vznikajú, keď sa podsúvané dosky, patriace k prehistorickému oceánu Tethys, ponoria do plášťa a dosiahnu hranicu jadra, hovorí Pal. Geoidná rovina podľa neho pravdepodobne nadobudla svoj súčasný tvar pred 20 miliónmi rokov.