Festival The Legits Blast prinesie svetovú šou a bohatý program. Poznáme aj headlinera sobotného koncertu

V Banskej Bystrici už čoskoro štartuje 15. ročník medzinárodného festivalu The Legits Blast, ktorý opäť prinesie to najlepšie z hip-hopovej kultúry. Na festival prídu aj viacerí tanečníci z Red Bull BC One All Stars, medzi ktorými nechýbajú ani olympijskí víťazi z Paríža, Ami z Japonska a Phil Wizard z Kanady. Od 22. augusta sa mesto pod Urpínom premení na tanečný raj, kde sa stretnú najlepší tanečníci, svetoví DJ-i a umelci, ktorí spoločne vytvoria nezabudnuteľnú atmosféru.

Festival odštartuje už 18. augusta tanečným kempom Youth is the Future v nádhernom horskom rezorte Hotela Šachtička, kde budú mladí tanečníci z celého sveta trénovať pod vedením top B-Boys a B-Girls. „Tento rok sme na festival vyskladali veľké mená. Viacerí z tanečníkov úspešne reprezentovali na olympiáde. Zapracovali sme aj na tom, aby súťažné disciplíny festivalu boli ešte viac fér. Vytvorili sme viacčlenné poroty pre zvýšenie objektívnosti hodnotenia. Veríme, že festival bude mať opäť jedinečnú atmosféru a všetci návštevníci a súťažiaci načerpajú zážitky a inšpiráciu,“ povedal Miro Križan, jeden zo zakladateľov festivalu The Legits Blast.

The Legits Blast roztancuje Banskú Bystricu už 22. augusta. Môžete sa tešiť na súťaž Outbreak Europe, v ktorej budú súťažiť ženy, muži a deti z celého sveta. Porota bude zložená z úspešných tanečníkov, medzi ktorými bude aj Američan Thesis – štvornásobný víťaz tejto súťaže, ale aj Ukrajinka Kate, ktorá sa na Olympiáde prebojovala až do štvrťfinále.

Vo štvrtok sa Námestie SNP premení na centrum tanečného diania. Tento rok festival prináša novinku – kategóriu 1vs1 Toprock, ktorej semifinále a finále môžete vidieť už o 20:00 hodine priamo na námestí. Večerný program zakončí Warm-up Party v B-House.

Piatok sa ponesie v duchu tanečných súbojov sprevádzaných špičkovou hudbou od svetových DJ-ov. Program prebehne pred klubom a v klube Ministry of Fun. Večer vás čaká párty v Urban Spote, kde vystúpi DJ Uragun, americký DJ Fleg, ktorý hral na Olympiáde v Paríži a DJ KhanFu.

Sobota prinesie špeciálny program v Europa Shopping Center, kde budú pre účastníkov pripravené bezplatné tanečné workshopy. Jedným z lektorov bude známa slovenská tanečníčka Lady Mel. Garage Stage ovládnu DJ-i z celého sveta. V Ministry of Fun budú tanečníci celý deň súťažiť v rôznych kategóriách. Večer vyvrcholí After Party s headlinerom – americkou kapelou Fusik. Táto kapela, z Fort Lauderdale na Floride, je známa svojím energickým zvukom, ktorý kombinuje groove rytmy, jazz, funk a afro-kubánske vplyvy. Ich koncert sľubuje jedinečný hudobný zážitok.

V nedeľu prebehne divácky atraktívna súťaž Rep Your Country, ktorej súčasťou bude aj kapela Fusik. Soul Train Stage bude celý deň patriť kategórii 1vs1 Soul Train Breaking Battle. O záverečnú Goodbye Party sa postarajú DJ-i Jasty a Greku. Festival sa oficiálne zakončí špičkovou párty v Hoteli Šachtička.

Tohtoročný The Legits Blast privedie do Banskej Bystrice výnimočných tanečníkov, vrátane olympijských víťazov Phill Wizard (1. miesto B-Boys), B-Girl Ami (1. miesto B-Girls) a B-Girl Nicka (2. miesto B-Girls). Prídu aj ďalší známi tanečníci z Red Bull BC One All Stars, ako napríklad B-Boy Lil Zoo, ktorý sa bude snažiť vyhrať Outbreak Europe, kráľovskú disciplínu 2vs2 Breaking po 3-tí krát v rade. Aby si svoj úspech poistil, dohodol si ako dvojičku zlatého medailistu z Paríža, Phila Wizarda. V prípade výhry sa stane Lil Zoo prvý v histórii, kto vyhrá 3 ročníky po sebe. Nebudú chýbať ani DJ-i, ktorí sa podieľali na hudobnom sprievode letnej olympiády, ako DJ Plash z Poľska a DJ Fleg z USA. Festival The Legits Blast bude plný uznávaných umelcov, na čo sú organizátori patrične hrdí.

Všetky dôležité informácie o festivale nájdete na www.tlb.sk. Nechajte sa strhnúť atmosférou tanca a hudby, ktorá vás vtiahne do víru zážitkov a špeciálneho vibeu.

