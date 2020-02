Fanúšikovia Simpsonovcov si všimli to, čo mnohým unikalo 30 rokov. Prečo boli najskôr viaceré postavičky blond?

Obľúbený animovaný sitcom Simpsonovci (The Simpsons) o svojich fanúšikov neprichádza ani viac ako 30 rokov od svojej premiéry. V USA sa aktuálne vysiela jeho 31. séria a v budúcnosti by mali pribudnúť aj ďalšie. Za ten čas, čo sa obľúbení obyvatelia Springfieldu objavili na obrazovke prvýkrát, sa ich animácia niekoľkokrát zmenila, zachovaná pritom zostala ich typická žltá farba pleti. Jeden detail si však fanúšikovia všimli až teraz.

Na prvé epizódy prvých sérií kultových Simpsonovcov vo svojom nedávnom článku upozornil filmový web ScreenRant. Ten sa pravidelne obhliada za históriou najdlhšie vysielaného prime-time seriálu televíznej histórie, teraz ale fanúšikom poskytol vysvetlenie jednej malej záhady.

Predtým vyzerali inak

Nie, teraz nejde o nič s veštením budúcnosti, ani o správu typu, ktoré celebrity v seriáli nadabovali nejakú postavičku. Tentokrát sa pokúsili vysvetliť detail, ktorým mnohým (a aj dlhoročným) fanúšikom doposiaľ unikal.

Prvé časti známeho animovaného seriálu vyzerali inak, to je fakt. S každou ďalšou pribúdajúcou sériou sa ale animácia jednotlivých postáv seriálu zdokonaľovala a niektorým obyvateľom azda najznámejšieho seriálového mesta na svete tvorcovia odstránili niektoré ich znaky.

Všimli ste ale niekedy detail, že mnohé postavičky mali v premiérovej série blonďavé vlasy? Skutočne je to tak a len málokto si túto zmenu v priebehu vysielania všimol (aj keď je pravdou, že prvá séria fičala na televíznych obrazovkách v rodnej Ameriky v roku 1989, takže ubehlo pomerne dosť času na to, aby sa na takúto vec zabudlo). Portál ScreenRant sa preto túto záhadu rozhodol nejakým spôsobom vysvetliť. Nebolo to však vôbec jednoduché.

Jedna z dvoch možností

Za tým, prečo v prvej sérii boli blonďavé aj tie postavy, ktoré neskôr mali inakšiu farbu vlasov, totiž nemusí byť žiadny konkrétny dôvod. Riešení tejto záhady ale môže byť podľa portálu viacero.

Tým prvým je, že postavy mali blond vlasy kvôli komunikačnému nedorozumeniu medzi Klaskym Csupom, ktorý za animáciou prvých sérií stál a juhokórejským animačným štúdiom AKOM, ktoré malo na starosť farby v seriáli. Skrátka sa zle dohodli a Južná Kórea niektorým postavám dopriala inší odtieň vlasov, než autori seriálu a scenárov plánovali.

Druhou možnosťou, čo sa mohlo stať je, že tvorcovia len experimentovali, kým si to mohli dovoliť a kým si diváci na Simpsonovcov zvykli. Napokon, keď uznali, že blond by mala byť len hlavná rodinka, podľa ktorej je celý seriál pomenovaný, rozhodli sa tvorcovia pre zmenu farby vlasov ostatných postáv. Vďaka tomu majú diváci vedieť ľahšie identifikovať, kto ku akej rodine v Springfielde patrí.

Či je ale za rozdielnou farbou vlasov niektorý z dvoch vyššie uvedených dôvodov, nevedno. Tvorcovia túto záhadu aj naďalej nechávajú ukrytú pod rúškom tajomstva.