Fanúšikovia sa dočkali prvého trailera: Bridget Jonesová sa vracia, divákov šokovala smrť jednej z postáv

Fanúšikovia sa konečne dočkali prvého trailera k štvrtému pokračovaniu série romantických komédií. Do filmu sa vracajú známe tváre a hoci prešlo už takmer desať rokov od posledného filmu, diváci na snímky rozhodne nezabudli.

Vyšiel prvý trailer k filmu Bridget Jones: Mad About the Boy, v ktorom Renée Zellweger ako Bridget Jonesová stále hľadá lásku a vyrovnáva sa s tragickou stratou Marka Darcyho (Colin Firth). Ak ste dúfali, že práve on je jej osudovým mužom, prinášame vám tak spolu s trailerom zlé správy. O milostnú zápletku však nebudete mať núdzu, keďže si Bridget bude vyberať z dvoch nových nápadníkov.

Prvý trailer ukazuje stratu aj lásku

Bridget si bude vyberať medzi dvoma mužmi – pánom Wallakerom (Chiwetel Ejiofor), učiteľom v škole jej detí, a divokou kartou Roxsterom (Leo Woodall), ktorý už na prvý pohľad nie je práve ideálnym nápadníkom, a to nielen pre svoj mladý vek. Popritom sa ocitne na zoznamke, bude sa vyrovnávať s nástrahami rodičovstva a každý jej bude pripomínať, že by si konečne mala dopriať nejaký ten sex.

„Nikdy im nezabudnem, že zabili môjho chlapca Darcyho NIKDY,“ zareagovala na trailer diváčka. „Oni vážne zabili Marka… prečoooo,“ pridala sa ďalšia. „Posledná kapitola mala byť Bridget a Mark ako starí rodičia!!!“ narieka tretia. „Ako sa opovážili zlikvidovať Darcyho. Plačem a to to ešte ani nie je vonku.. Nemôžem sa dočkať!!!“ odkázala štvrtá.