Fanúšikovia Robbieho Williamsa majú dôvod na radosť. Spevák oznámil skvelú správu, ktorá mnohých poteší

Slovenskí aj českí fanúšikovia tejto speváckej legendy majú dôvod na radosť. Konečne totiž budú mať možnosť vidieť Robbieho Williamsa naživo. Predaj vstupeniek sa začína už čoskoro, a tak dávame v predstihu vedieť, aby ste mali možnosť uchmatnúť si tú svoju.

Článok pokračuje pod videom ↓

Popová ikona a bývalý člen skupiny Take That potešil starých i nových fanúšikov. Pre všetkých, ktorí zbožňujú jeho hudbu a doteraz nemali možnosť vypočuť si ju naživo kvôli diaľke, má dobré správy. Vyráža totiž na turné po Európe, Írsku a Spojenom kráľovstve. Koncerty turné „Live 2025“ sa uskutočnia, ako to už vyplýva z názvu, budúci rok.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Robbie Williams (@robbiewilliams)

Legendárny spevák zamieri do Prahy 7. septembra 2025, kde vystúpi v 02 aréne. A ak by ste náhodou jeho vystúpenie nestíhali tam, vypočuť si ho budete môcť aj v Krakove alebo Budapešti.

„Toto turné bude moje najodvážnejšie doteraz – nemôžem sa dočkať, kedy vás uvidím na budúci rok. Budú na ňom piesne z filmu ‚Better Man‘ a aj nejaká nová hudba… ale o tom už čoskoro. RW,“ napísal spevák k oznámeniu tejto skvelej novinky.

Vstupenky na turné sa začnú predávať tento piatok 15. novembra.