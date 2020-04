Fanúšikovia Harryho Pottera zostali v nemom úžase. Štvrtý diel vysielali so scénou, ktorú doposiaľ nikdy nevideli

Nestáva sa často, že by televízne stanice vysielali známe filmy v iných úpravách, než v tých, v ktorých ich už poznáme. Samozrejme, nebýva to pravidlom. Ako nám podotkol aj šéf dabingu slovenskej televízie JOJ Braňo Mitka v nedávnom rozhovore, verzií filmov, ktoré môžeme v telke vidieť, môže byť viac. A jedna špeciálna sa nedávno dostala aj do vysielania v zahraničí.

Dve fanúšičky Harryho Pottera a spolu s nimi aj milióny ďalších vo viacerých kútoch sveta zostali v nemom úžase po tom, čo v televízii sledovali štvrtý diel známej čarodejníckej ságy. Film Harry Potter a Ohnivá čaša (Harry Potter and Goblet of Fire) videli desiatky krát, preto ich prekvapilo, keď jedna zo známych scén bola podstatne dlhšia a doplnená o zábery, ktoré dovtedy nikdy nevideli. Informoval o tom britský portál Unilad.

Predĺžená scéna

Všetko bolo tak, ako si to pamätali z premietaní filmu predtým. Scéna v štvrtom filme Harry Potter a Ohnivá čaša, kedy sa na Rokfort kvôli Trojčarodejníckemu turnaju dopravia aj študenti čarodejníckych škôl z Francúzska a Bulharska, sa však z ničoho nič predĺžila. Nebolo to však kvôli reklame, ale kvôli vystrihnutej scéne, ktorá sa v pôvodnej verzii filmu určenej pre kiná či video distribúciu neobjavila. V televízii však teraz áno.

Nikdy predtým nevidenú „novinku“ vo filme si všimla užívateľka sociálnej siete TikTok, na ktorú zdieľala aj amatérsky videozáznam doplnenej scény. Ako sa dalo čakať, predmetnú časť Ohnivej čaše si predtým nevšimla nielen ona, ale aj desiatky tisíc ďalších užívateľov. Tí po zhliadnutí videa zostali taktiež milo prekvapení. Z videa sa napokon stal v priebehu pár hodín internetový virál, pozrieť si ho môžete nižšie.

Nejde o nič nezvyčajné

Ako sme už naznačili v úvode článku, nejde o nič výnimočné. Televízie zvyknú vysielať filmy v rôznych úpravách. Do vysielania sa môžu dostať verzie filmov, ktoré sme videli v kinách, môže však tiež ísť aj o režisérske zostrihy doplnené o vystrihnuté scény, prípadne môžu byť niektoré známe pasáže z filmu aj vystrihnuté. Ako nám v nedávnom rozhovore vysvetlil šéf dabingu televízie JOJ, Branislav Mitka, deje sa to pomerne často.

„Film môže mať kino-verziu, verziu pre videotrh/VOD, režisérsky zostrih, verziu, ktorá bola distribútorom oficiálne prestrihaná či dokonca dejovo upravená (poväčšine s cieľom znížiť vekovú prístupnosť alebo s ohľadom na cenzorské požiadavky v Rusku, Číne a podobne), verziu pre letecké spoločnosti a tak ďalej,“ povedal Mitka.

„Pri filmoch do hlavného vysielacieho času častokrát využívame prístup k režisérskej, teda rozšírenej verzii. Ak je požiadavka nejaký lepší film s ratingom R zaradiť pred 22. hodinou, snažíme sa dostať k verzii, ktorá bola upravená pre nižší rating a naopak, pokiaľ máme film zaradený vyslovene po 22. hodine, snažíme sa dostať k takzvanej unrated (cenzorsky menej prestrihanej, poväčšine brutálnejšej či sexuálne explicitnejšej) verzii filmu,“ dodal.

Je ich viac, nájsť sa dajú na oficiálnych DVD

Niečo podobné sa teda stalo aj v prípade nedávneho vysielania Ohnivej čaše v zahraničí. Nutné je však tiež podotknúť, že o úplne neznámu scénu nejde. Táto a aj mnohé ďalšie sa totiž nachádzajú v bonusových materiáloch na DVD verzii filmu. Pokiaľ teda chcete aj vy vidieť z filmového Harryho Pottera viac, môžete si film zakúpiť buď na DVD alebo BluRay nosiči. Okrem vystrihnutých záberov a scén tu nájdete aj množstvo ďalších zaujímavostí, ktoré ste doposiaľ možno ani nevedeli.