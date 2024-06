Fanúšikovia Dunaja, k vašim službám sa rozhodli zistiť minulosť jednej z postáv. Myslia si, že má na krutosť dobrý dôvod

Sú postavy, ktoré diváci milujú a potom také, ktoré ich nútia prebodávať televíznu obrazovku pohľadom. Obzvlášť jednu nedokážu vystáť a prajú jej len to najhoršie.

Jeden z najnovších príspevkov v skupine k seriálu rozprúdil debatu o jednej z postáv. Hoci Anton Holubec patrí k najviac nenávideným postavám spolu s Walterom, či Terezou, ľudia začali polemizovať, čo všetko mohlo vývoj jeho postavy ovplyvniť. Za to, aký je a čo robí, totiž môže podľa divákov Dunaja, k vašim službám viacero ľudí v jeho živote.

Zachránila ho jeho sestra

„Holubec by nemal takú moc nebyť Kučerovcov. Oni mohli dávno všetkému zabrániť, nie ho kryť lebo si nechceli špiniť meno. Keby nepozerali len na svoje obchody, tak už dávno sedí v base za tie znásilnenia a nútené potraty,“ vysvetlila žena, ktorej príspevok započal debatu na túto tému.

„Rudolf by Holubca podľa mňa aj udal, nebyť Edity. Edita svojho brata kryla zo všetkých najviac. Dokonca aj o tých znásilneniach vedela, ale vadiť jej to začalo, až keď tým Anton ohrozil rodinu/ju samotnú. Na obetiach a ich utrpení jej ale, podľa mňa, nikdy nezáležalo,“ zareagovala na to hneď iná diváčka.

Náročné detstvo

„Úprimne by ma zaujímalo, v akej rodine Anton s Editou vyrastali, ako s nimi bolo zaobchádzané a aké hodnoty im tam pchali do hlavy, pretože keby bol zakomplexovaný iba jeden z nich, tak si ešte poviem „náhoda“, ale obidvaja súrodenci?“ spýtala sa diváčka, ktorá vysvetlila, ako obaja súrodenci túžia po uznaní. V prípade Antona to má byť uznanie Nemcov a v prípade Edity zas uznanie bohatých paničiek.

Bol nemanželské dieťa