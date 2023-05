Amber Heard sa presťahovala do Európy: Nový domov našla v obľúbenej destinácii mnohých Slovákov

Bývanie v Hollywoode bolo príliš nekomfortné a tlak médií neznesiteľný. Aj preto sa herečka Amber Heard rozhodla opustiť Spojené štáty americké a odísť do Španielska, kde údajne zakotvila na dobu neurčitú, píše Unilad.

Amber Heard sa preslávila nielen vo filme Aquaman, ale tiež ako manželka Johnnyho Deppa, s ktorým viedla dlhý a náročný rozvodový proces. Po tom, ako súd ich manželstvo ukončil a boli vysporiadané viaceré nezrovnalosti, sa Heard rozhodla opustiť Los Angeles a odísť žiť inde, kde bude „čistejší vzduch“.

Keďže hovorí plynulo po španielsky, zapadnúť v Španielsku pre ňu nebol žiaden problém. Zdroj z Daily Mail informoval, že v októbri ju videli v dedinke na ostrove Malorka, no tam si ju paparazzi rýchlo našli. Odišla do vnútrozemia, konkrétne do Madridu, kam vzala aj svoju dcéru.

Spravodlivosti údajne neujde

Hlavné mesto Španielska sa teraz stalo útočiskom pre ženu, ktorá sa mesiace snažila dokázať, že ju herec Johnny Depp bil a týral. Súdny proces však prehrala, čo viacero zúčastnených osôb považuje za hlavný dôvod toho, že sa rozhodla presťahovať do Španielska.

Zdroj blízky Deppovi k tejto veci dodal: „Vyzerá to tak, že žije v Španielsku, kde ju nikto neobviňuje z toho, že je prešibaná klamárka, ale jej pokus utiecť pred spravodlivosťou bude neúspešný,“ píše Daily Mail.